Karla (14) hatte eine große Zyste an der Milz: Die Ärzte in Spanien wollten das ganze Organ entfernen, doch ein Grazer Chirurg konnte die Milz retten.

Patientin Karla (14) mit ihrer Mutter und Operateur Selman Uranüs: Ihr wurde in Graz eine Zyste an der Milz entfernt, das Organ konnte erhalten werden

Es ist zwei Jahre her, dass an Karla Markovas Milz, rein zufällig, eine große Zyste entdeckt wurde: Für das Mädchen, das heute 14 Jahre alt ist und in Spanien lebt, bedeutete das schon bald, dass ihr Leben auf Pause gestellt wurde. Kein Sport mehr, obwohl sie Basketball spielt und Sport liebt; keine Schulausflüge mehr, weil das Risiko dafür, dass die Zyste aufbricht und es zu starken inneren Blutungen kommt, einfach zu groß war. Karla lebte quasi mit einer tickenden Zeitbombe in ihrem Bauch. Die Ärzte in Spanien erklärten der Familie: Die einzige Möglichkeit, die Zyste zu behandeln, sei, die gesamte Milz zu entfernen. Doch soweit sollte es nicht kommen, dafür sorgten Karlas Mutter Jana Mudrikova und der Grazer Chirurg Selman Uranüs.

Dies ist die Geschichte einer Mutter, die nicht hinnehmen will, dass ihrer Tochter im Teenageralter ein Organ entfernt wird und ihre Tochter für den Rest ihres Lebens mit den Folgen leben muss. Deshalb wurde die Mutter zur Löwin und suchte eine Lösung, wie ihrer ansonsten gesunden Tochter nicht nur eine große, potenziell gefährliche Zyste entfernt, sondern auch ihre Milz gleichzeitig erhalten werden kann. Jana Mudrikova begann zu googeln und sich in die medizinische Fachliteratur einzulesen. Dabei stieß sie auf den Namen Selman Uranüs: Der Grazer Chirurg gilt als Vorreiter der organerhaltenden Operationen an der Milz.

Milz: Nur 12 Zentimeter, aber große Wirkung

Dass sich der Chirurg mit türkischen Wurzeln ausgerechnet für dieses nur rund zwölf Zentimeter große Organ im Bauchraum zu interessieren begann, hängt mit einem Erlebnis aus seiner Zeit als Assistenzarzt zusammen: Nach einem Unfall beim legendären Rechbergrennen stieg der Unfallfahrer nur mit leichten Bauchschmerzen aus seinem Fahrzeug und wurde mit dem Hubschrauber ins LKH-Uniklinikum Graz geflogen. „Der junge Mann ist noch während des Fluges an den inneren Blutungen durch einen Milzriss verstorben“, erzählt Uranüs. Seit diesem Schlüsselerlebnis hat ihn die Faszination für dieses Organ nicht mehr losgelassen.

© Klz / Daniel Winter Der international renommierte Grazer Chirurg Selman Uranüs im Gespräch mit der Kleinen Zeitung

„Leider wird vielerorts die Milz noch immer sehr großzügig entfernt, obwohl wir inzwischen wissen, welche wichtigen Funktionen dieses Organ für den Körper hat“, sagt Uranüs. „Ja, man kann ohne Milz leben, aber wenn es für die Patientin, den Patienten möglich ist, sollte man versuchen, das Organ so gut wie möglich zu erhalten“, erklärt Uranüs. So könne nicht nur bei gutartigen Veränderungen, wie einer Zyste, milzerhaltend operiert werden: Auch bei Unfällen, bei denen die Milz verletzt wird, ist es in 50 Prozent der Fälle möglich, das Organ zu erhalten.

Milz spielt wichtige Rolle für die Immunabwehr

Heute wisse man, dass die Milz, die aus lymphatischem Gewebe besteht, ein wichtiger Teil unseres Immunsystems ist: Die Milz filtert zwei Mal pro Stunde das gesamte Blutvolumen des Körpers, Krankheitserreger, vor allem enkapsulierte Bakterien – dazu gehören zum Beispiel Pneumokokken, die Lungenentzündungen verursachen, aber auch Meningokokken –, werden dabei unschädlich gemacht. Menschen, die ohne Milz leben, haben daher auch ein lebenslang erhöhtes Risiko für schwere Infektionen. Auch für die Blutbildung spielt die Milz eine wichtige Rolle, wodurch bei Menschen nach einer Milzentfernung ein erhöhtes Risiko für Thrombosen bestehen kann.

© Selman Uranüs Einblick in die laparoskopische Entfernung der Milz-Zyste

Operation dauerte drei Stunden

Aus all diesen Gründen war auch für Karlas Mutter Jana Mudrikova klar, dass sie alles versuchen würde, um die Milz ihrer Tochter zu erhalten. In Spanien waren die dortigen Ärzte dazu allerdings nicht in der Lage. Also schrieb sie eine E-Mail an Selman Uranüs nach Graz. „Und schon kurze Zeit später bekam ich eine ausführliche Antwort zurück und ich sah eine echte Chance für meine Tochter.“ Im Juni waren Mutter und Tochter, die aus der Slowakei stammen, aber im spanischen Marbella leben, für die Erstuntersuchung in Graz. Am 28. August fand schließlich die Operation an der Privatklinik Ragnitz statt: Laparoskopisch, also über winzige Einschnitte in den Körper, entfernte Uranüs in einer dreistündigen Operation jenen Teil von Karlas Milz, der die Zyste trug. Eine komplizierte Operation, wie Uranüs erklärt, da die stark durchbluteten Gefäße der Milz einzeln freigelegt und unterbunden werden mussten.

„Es waren die längsten drei Stunden meines Lebens“, erzählt die Mutter. Doch als sie schließlich erfuhr, dass die Operation erfolgreich verlaufen ist, wusste sie: „Meine Tochter kann nun ein völlig normales Leben führen. Dafür werde ich immer dankbar sein.“