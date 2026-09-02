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EU-Außenminister nach Leipziger Anschlagsversuch geeint

Der versuchte Sprengstoffanschlag am Leipziger Flughafen dominiert auch das Treffen der EU-Außenminister im irischen Wicklow am Mittwoch: EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas gab vor dem Treffen bekannt, sie habe den russischen EU-Gesandten einbestellt. Zu einer möglichen Einbestellung des Botschafters in Österreich sagte Staatssekretär Sepp Schellhorn (NEOS), heute werde es einen Austausch mit dem deutschen Außenminister geben, alles Weitere werde Österreich entscheiden.

Kaja Kallas bestellte Russlands EU-Gesandten ein
© APA/AFP
Kaja Kallas bestellte Russlands EU-Gesandten ein
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