EU-Außenminister nach Leipziger Anschlagsversuch geeint

Der versuchte Sprengstoffanschlag am Leipziger Flughafen dominiert auch das Treffen der EU-Außenminister im irischen Wicklow am Mittwoch: EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas gab vor dem Treffen bekannt, sie habe den russischen EU-Gesandten einbestellt. Zu einer möglichen Einbestellung des Botschafters in Österreich sagte Staatssekretär Sepp Schellhorn (NEOS), heute werde es einen Austausch mit dem deutschen Außenminister geben, alles Weitere werde Österreich entscheiden.

© APA/AFP Kaja Kallas bestellte Russlands EU-Gesandten ein