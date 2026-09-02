Zehn Vermisste bei Schiffskollision im Marmarameer

Nach einer Kollision mit einem Handelsschiff ist ein Frachter im Marmarameer vor der türkischen Metropole Istanbul gesunken. Es werde nach den zehn Besatzungsmitgliedern gesucht, sagte der türkische Verkehrsminister Abdulkadir Uraloglu am Mittwoch in Istanbul. Die Handelsschiffe "Alsu" und "Tugberk Imamoglu" seien um etwa 3.15 Uhr Ortszeit etwa 18 Seemeilen (mehr als 30 Kilometer, Anm.) )vor dem Istanbuler Bezirk Silivri aus noch ungeklärten Gründen kollidiert.

© APA/AFP/POOL Türkischer Verkehrsminister Uraloglu: Suche nach Vermissten