Wasserpark am Leopoldsteinersee? KI-Schulprojekt sorgt für Kritik

Die BHAK Eisenerz regte Schülerinnen und Schüler an, mithilfe von Künstlicher Intelligenz den Leopoldsteinersee touristisch neu zu denken. Das kam nicht überall so gut an.

„Wenn du fragst, wie der Leopoldsteinersee touristisch genutzt werden könnte“, steht auf einem Foto der BHAK Eisenerz, das die Schule auf Facebook geteilt hat. Darunter sieht man eine Hüpfburg, Klettergerüste und mehrere Rutschen, die sich auf dem Leopoldsteinersee befinden. Selbstverständlich handelt es sich um KI-generierte Bilder, die die Schülerinnen und Schüler der ersten Klasse erstellt haben, um aus dem Naturjuwel einen Touristenspot zu machen.

Doch was ein Versuch war, der Kreativität der Jugendlichen ihren freien Lauf zu lassen, führte zu negativer Resonanz auf Social Media. „Nicht böse sein, aber das sind so ziemlich die schlechtesten Ideen, die man für den See haben kann“, schreibt ein User. Ein anderer betont: „Der See soll so bleiben wie er ist. Man muss nicht mit Gewalt die Naturoase zerstören.“ Und ein dritter findet zwar, dass der Wasserpark gut aussehe, aber „ein No-Go in dem See“ sei.

„Der Fantasie freien Lauf lassen“

Darauf reagierte die Schule prompt mit einer Erklärung. „Unsere Schüler erhielten nicht den Auftrag, den Leopoldsteinersee tatsächlich umzugestalten. Sie sollten bewusst kreativ denken und mithilfe von KI unterschiedliche touristische Visionen entwickeln und sichtbar machen“, heißt es in dieser Erklärung. Auch Direktorin Elke Hirner bestätigt auf Anfrage der Kleinen Zeitung: „Der Auftrag lautete, dass die Jugendlichen ihrer Fantasie freien Lauf lassen dürfen. Ohne finanzielle, rechtliche oder wirtschaftliche Einschränkungen.“ Was umsetzbar sei und was nicht, das werde im kommenden Schuljahr in einem nächsten Schritt besprochen.

Außerdem sei der Wasserpark nicht die einzige Idee gewesen. Eine zweite Gruppe habe einen mystischen Leopoldsteinersee mit einer Klangwolke erstellt. Und eine dritte Gruppe habe den See noch naturbelassener dargestellt, als er ohnehin schon sei. Selbst den Forstweg zum See habe man entfernt.

Unterrichtsfach für KI-Nutzung und Datenschutz

Das Schulprojekt sei im Rahmen des schulautonomen Unterrichtsfaches „Digital Solutions“ entstanden, bei dem man sich mit Urheberrecht, Datenschutz und KI beschäftigt. In der Hitzewelle vor den Sommerferien habe ein Lehrausgang zum See stattgefunden, bei dem sich die Schülerinnen und Schüler intensiv mit dem Ort auseinandersetzten und schließlich einen Investor-Pitch kreieren mussten, bevor es zu den Visualisierungen kam.

© KLZ / Johanna Birnbaum Schulleiterin Elke Hirner

Auch auf Social-Media-Kanäle habe man das Schulprojekt bewusst gestellt. „Uns ist wichtig, dass man auch von außen sieht, was in der Schule gemacht wird“, erklärt die Direktorin. Dass man, wie in diesem Fall, auch hin und wieder mit negativer Resonanz rechnen muss, ist Hirner bewusst. „Das ist die Realität. Und das wollen wir unseren Schülerinnen und Schülern auch beibringen beziehungsweise sie darauf vorbereiten, sodass sie damit umgehen können.“

Um die Kritiker zu besänftigen, informiert man seitens der BHAK Eisenerz schließlich noch: „Keine Sorge: Unser wunderschöner Leopoldsteinersee bleibt, wie er ist.“