Maria Blažej, eine begeisterte Hobbygärtnerin aus Hinterlibitsch, stellte die Trockenheit vor eine große Herausforderung.

„Ich liebe Blumen und sammle originelle alte Töpfe, Vasen und Kannen, in denen dann meine Blumen blühen“, erzählt Maria Blažej. Die 71-Jährige aus Hinterlibitsch/Podlibič in Feistritz ob Bleiburg/Bistrica nad Pliberkom nahm heuer wieder an der Blumenolympiade, die von den Kärntner Gärtnern in Kooperation mit dem Land Kärnten, der Landwirtschaftskammer Kärnten und der Kleinen Zeitung als Medienpartner veranstaltet wird, teil.

Angemeldet wurde die begeisterte Hobbygärtnerin von ihrem Ehemann Helmut. Rund um Haus und Garten gibt es zahlreiche liebevoll gestaltete Plätze. Besonders wichtig sind ihr auch die vielen Sitzgelegenheiten, die zum Verweilen und Genießen der Blumenpracht einladen.

Trockenheit als Herausforderung

Heuer stellte die große Trockenheit die Hobbygärtnerin allerdings vor besondere Herausforderungen. „Ich musste die Blumen zweimal am Tag gießen“, berichtet sie. Besonders schön gelungen sind ihr in diesem Jahr die Hortensien, die auch bei Spaziergängern für Aufmerksamkeit sorgen. Immer wieder bleiben Menschen stehen, um die Blumenpracht zu bewundern. Ihr Wissen über Blumen und Pflanzen hat sich Maria Blažej über viele Jahre hinweg angeeignet. Sie hat zahlreiche Bücher gelesen und sich intensiv mit der richtigen Pflege beschäftigt. „Gute Erde ist sehr wichtig“, sagt sie. Zu ihrem Erfolgsrezept gehört auch der Dünger, den sie von Landwirt Martin Jernej aus Tscherberg/Čirgoviče erhält.

In ihre große Leidenschaft investiert die dreifache Großmutter nicht nur viel Zeit, sondern auch einiges an Geld. „Die Blumen sind teuer geworden“, sagt sie. Trotzdem bereitet ihr die Arbeit mit den Pflanzen große Freude.

„Ich mache beim Bewerb gerne mit und würde mich natürlich über eine Ehrung freuen“, sagt Maria Blažej. Die Blumenpracht rund um ihr Haus ist für sie nicht nur ein Hobby, sondern Ausdruck ihrer großen Liebe zur Natur.

In diesem Jahr darf sich Blažej über einen Gemeindesieg freuen. Die Gemeindesiegerinnen und -sieger haben sehr schöne Gärten und werden vorab vorgestellt. Für den Regional- oder Landessieg hat es aber nicht gereicht.

Die Gemeindesieger auf einen Blick Bleiburg:

Bauernhöfe & Buschenschanken: Sonja Daniel (vlg. Stermnig) (1)

Rund um‘s Haus: Maria Petjak (1)

Fensterschmuck, Balkon & Wohnblöcke: Gisela Wagner (1) Feistritz ob Bleiburg:

Der Garten als Nahrungsquelle: Stefanie Luttenberger (1)

Rund um‘s Haus: Valentin Leitgeb (1), Michaela Wratschurnig (2)

Fensterschmuck, Balkon & Wohnblöcke: Josef Bresnik (1)

Garten als Erholungsraum: Maria Blažej und Helmut Blažej (1) Neuhaus:

Bauernhöfe & Buschenschanken: Sophie Rampitsch (1), Bernadette Jamer (2), Margaretha Kresnik (3), Annemarie Hoffman (3)

Rund um‘s Haus: Elisabeth Rampitsch (1), Waltraud Barth (2), Gertraud Dobrounig (3) Ruden:

Bauernhöfe & Buschenschanken: Marlene Kapp (vlg. Krempl) (1), Justine Skorjanz (vlg. Pfau) (2)

Rund um‘s Haus: Maria Groinig (1), Annemarie und Michael Vidounig (2), Maria Skorjanz (3)

Fensterschmuck, Balkon & Wohnblöcke: Anna Vidounig (1), Isolde und Bartholomäus Skorianz (2)

Garten als Erholungsraum: Manuela Plösch (1), Ingrid Grager (2), Herbert Kuchelmair (3) Sittersdorf:

Bauernhöfe & Buschenschanken: Elisabeth Polaschek (vlg. Omelko) (1)

Rund um’s Haus: Sonja und Herbert Schwarzl (1), Margarethe Wutte (2), Christine Santer (3)

Gemeinschaftsprojekte & Sonderobjekte: Edith Starc und Helene Baumann, Pfarre Sittersdorf (1) St. Kanzian am Klopeinersee:

Rund um’s Haus: Gernot Hönck (1) Völkermarkt:

Bauernhöfe & Buschenschanken: Inge Kassl, Blumenhof (1), Pauline Dreier (2), Margit Schludermann (3)

Rund um‘s Haus: Renate Lobnig (1), Sophie Kordesch (2), Rosemarie Schaffler (3)

Fensterschmuck, Balkon & Wohnblöcke: Melitta Hanschitz (1)

Gemeinschaftsprojekte & Sonderobjekte: Nadja und Patrick Mikusch, Quellenweg Schrebergarten Nr 21) 0 (1), Günther Greiner, DSG Stüberl (2)

Garten als Erholungsraum: Annemarie Frager (1), Sieglinde Haimburger (2), Roswitha Seehofer (3)