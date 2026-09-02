Für ihr zehntes Studioalbum lässt die Sängerin offenbar ihren berühmten Nachnamen weg. Gleichzeitig kündigt sie neue Musik für September an.

Miley Cyrus macht sich offenbar gerade ein Stück weit von ihrem berühmten Familiennamen frei: In der Ankündigung ihres zehnten Studioalbums tritt die Sängerin plötzlich nur noch als „Miley“ auf. Auch auf ihrer Website und in den sozialen Medien ist der Nachname verschwunden. Geboren wurde die 33-Jährige übrigens als Destiny Hope Cyrus.

Ihr neues Album „Bass Persuades“ erscheint bereits am 18. September. „Musik packt uns“, schrieb Miley auf Instagram. Sie sei kraftvoll und verletzlich, süß und stark – und umfasse für sie die ganze Bandbreite von einem vollen Herzen bis zum Herzschmerz.

Dazu veröffentlichte sie ein Video, in dem sie E-Gitarre spielt, sowie das schwarz-weiße Cover. Darauf ist Miley mit dunkel geschminkten Augen und einer weißen Rose im Mund zu sehen. Mitte Oktober will sie zudem zwei Konzerte in der Hollywood Bowl in Los Angeles geben.

Die Grammy-Gewinnerin hatte im Mai 2025 mit „Something Beautiful“ ihr neuntes Studioalbum veröffentlicht. 2023 brachte sie das Vorgängeralbum „Endless Summer Vacation“ heraus und landete damals mit „Flowers“ einen Hit.

Botschaft an Dolly Parton

Vorige Woche hatte Cyrus mit einer emotionalen Botschaft an ihre verstorbene Patentante Dolly Parton erinnert. Dolly würde sich wünschen, dass sie nun den Schmerz zulasse, ein Lied darüber schreibe und stark bleibe, schrieb Cyrus auf Instagram. „Ich habe einen Engel an meiner Seite. Das hatte ich immer. Eines unserer letzten Gespräche ging um Musik und Metamorphose“, führte die Sängerin weiter aus. „Ich werde sie immer lieben und möchte sie stolz machen.“ Die Country-Ikone Parton war am vorigen Dienstag im Alter von 80 Jahren in Nashville im US-Staat Tennessee gestorben.