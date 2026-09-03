Open-Air-Kabarett in Feldkirchen war voller Erfolg

Im KUH-Park Waiern sorgte die Veranstaltung „Narrisch guate Aussichten“ für ein stimmungsvolles Open-Air-Kabarett.

Der KUH-Park in Waiern verwandelte sich vor Kurzem in eine kleine, aber feine Open-Air-Arena. Ein lauer Sommerabend, eine herrliche Aussicht und ein Feuerwerk aus Humor und Spielfreude – all das bot die Veranstaltung „Narrisch guate Aussichten“. Stadtrat Christoph Gräfling (Gemeinsam für Feldkirchen) holte gemeinsam mit dem Tourismusreferat der Stadtgemeinde Feldkirchen vier bekannte Gesichter aus der ORF-Sendung „Narrisch guat“ in den Park nach Waiern, der bis auf den letzten Sitzplatz gefüllt war. Bei der Organisation unterstützt wurde er von Peter Kowal, dem Präsidenten des Feldkirchner Faschingsklubs.

© KK/Privat Von links: Stadtrat Christoph Gräfling mit Heinz Lagler, Katrin Winkler-Jandl, Walter Vaschauner und Peter Kowal

Mit dabei waren Gesangsparodist Heinz Lagler, Katrin Winkler-Jandl in ihrer Paraderolle als „Bestatterin Herta“, Walter Vaschauner als „Scherzinger Sige“ sowie Peter Kowal, der als Moderator auch durch den Abend führte. Sie lösten beim Publikum Lachstürme aus. Nach knapp zwei Stunden voller Humor und Unterhaltung war für Stadtrat Gräfling klar: „Das war sicher nicht das letzte Mal.“ Eine Wiederholung soll also folgen.