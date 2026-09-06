Nockis-Frontmann: „Ich habe noch nie für eine Frau ein Lied geschrieben“
Schlagersänger Gottfried Würcher spricht über Verbrecher, die mit seinem Namen agieren, über die Schwierigkeit, Beruf und Beziehung zu vereinbaren und über das Nockisfest in Millstatt.
„Wenn eins im Leben richtig war, dann war es, dich zu lieben“, so der Refrain Ihres jüngsten Hits „Eins“. Hat das Lied autobiografische Anteile?
GOTTFRIED WÜRCHER: Ich habe es immer so gehandhabt, für niemanden einen Titel zu schreiben, weder für meine Partnerinnen noch für Familienmitglieder. Hätte ich das gemacht, wäre es für das Rundherum und das Image der Band nicht gut gewesen. In diesem Fall bekamen wir den Song angeboten und waren sofort überzeugt. Auch beim Publikum kommt er sensationell gut an.
Es ist der Vorabsong zum Album, das am 18. September erscheint. Die Lieder handeln von Freude und Leid. Was waren Ihre Höhen und Tiefen im Leben?
Ich habe mehr Höhen gehabt, vor allem beruflich. In Österreich sind wir die unangefochtene Nummer 1 bei den Schlagerbands. Aus dem Privaten nenne ich zu den Tiefen nur ein Beispiel. Als wir als Nockalm Quintett in die Schweiz gingen, waren alle verheiratet, heute sind wir alle geschieden.
Gehört zu den Tiefen auch der Suizid Ihres Kollegen Dietmar Zwischenberger, der sich zum zehnten Mal jährt?
Es gab eine Vorgeschichte , die in seinem Fall nicht rosig war. Er und zwei weitere Bandmitglieder traten Anfang 2016 aus dem Nockalm Quintett aus, um die KnickerNocker zu gründen, was aber nicht funktionierte. Das und andere Probleme führten leider dazu, dass er keinen anderen Ausweg wusste. Er war ein wertvoller und netter Bursche und hat nur Freunde gehabt.
Vor fünf Jahren erlitten Sie einen Herzinfarkt. Danach haben Sie sich weniger Stress vorgenommen. Ist es gelungen?
Ich bin nicht mehr bereit darüber zu reden, es ist Schnee von gestern. Ein stressfreieres Leben geht in meinem Job ja gar nicht, aber ich schaue gut auf meine Gesundheit.
Malen zählt zu Ihren Hobbys. Ist das für Sie Entspannung?
Man taucht in eine völlig andere Welt ein. Meistens höre ich daneben Klassik, Rock, Pop oder italienische Musik. Beim Malen kommt man zwar herunter, aber man muss genauso zu 100 Prozent bei der Sache sein und Energie hineinstecken.
Seit bald 45 Jahren stehen Sie auf der Bühne und haben viele Fans erobert. Sind Sie ein Star zum Angreifen?
Ich bin sicherlich ein Künstler, der dem Publikum sehr nahe ist. Wir leben nach dem Motto „Der Star ist das Publikum“. Es ist nämlich das Publikum, das deine Karriere befeuert oder beendet. Bestimmt gibt es auch Fans, die sich vergeblich wegen eines Autogramms oder eines Fotos lange anstellen mussten und daher enttäuscht sind. Das passiert dann, wenn wirklich sehr viel los ist.
Wie ist der Kontakt zu Ihrem 37-jährigen Sohn Andre?
Wir verstehen uns sehr gut. Er lebt – so wie ich in jüngeren Jahren – seine Leidenschaft für den Motorsport aus. Da ist er sehr erfolgreich. Der Gesprächsstoff geht uns also nicht aus.
Wie hat sich Ihr Job auf Beziehungen ausgewirkt?
Was Beziehungen angeht, kann man den Beruf nur ausüben, wenn die Partnerin vollstes Verständnis zeigt. Immerhin sind wir mehr als 100 Tage im Jahr für Konzerte und Promotionstouren auf Reisen.
Mit Ihrer Lebensgefährtin Christiane Buchsbaum klappt es seit drei Jahren. Was ist die Basis?
Wenn man so viel unterwegs ist wie ich und sich jedes Mal freut, wenn man heimkommt, dann ist es die Richtige. Bei Christiane ist es so. Sie singt in einem Chor und stand früher mit der Band ihres Vaters selbst auf Bühnen. Sie ist die erste Frau an meiner Seite, die mit Musik zu tun hat und mit Musik aufgewachsen ist. Sie weiß genau, worum es in der Branche geht und, dass man für die Fans da sein muss.
Sie sind Ehrenbürger von Radenthein. Wie stolz macht Sie das, was bedeutet Ihnen Heimat?
Die Ehrenbürgerschaft ist eine sehr schöne Geste. Ich lebe sehr gerne in Radenthein, sonst hätte ich nicht mein zweites Haus hier gebaut. Es gab auch die Möglichkeit in Millstatt oder in Velden zu bauen.
Die Auftritte beim Musi Open Air und das Nockisfest bringen Sie den Einheimischen ganz nah. Ihre Fans reisen ihnen hunderte Kilometer nach. Ist das Interesse an den Nockis ungebrochen?
Die Antwort gibt uns das Nockisfest. Wir sind am 19. September ausverkauft. Für 18. September gibt es noch Restkarten. Pro Abend kommen 3500 Besucher und zum Frühschoppen am Sonntag weit über 2500. Die Idee für den Frühschoppen keinen Eintritt zu verlangen, stammt übrigens von mir. Damals wurde ich belächelt, aber mir ist wichtig, auch einheimischen Familien die Chance zu geben, zum Fest zu kommen.
Zum 36. Mal ist die Feuerwehr Millstatt für die Organisation verantwortlich.
Die Mitglieder der Feuerwehr haben sich mit den Jahren zu richtigen Profis entwickelt. Hervorzuheben ist Roland Marchetti, der sich immer hineingekniet hat und noch immer im Hintergrund die Fäden zieht. Wir können uns keinen besseren Partner vorstellen.
Freitags hat die Nacht der Legenden Tradition. Wie gelingt es, Schlagerstars, die den Rückzug von der Bühne bekannt gaben, zurückzuholen?
Es kostet sehr viel Überzeugungsarbeit. Dank unserer Kontakte und der Kontakte meines Managers Gustl Viertbauer gelang es uns heuer, Sängerin Ireen Sheer, Jogl Brunner von Brunner & Brunner und Hubert Urach von den Fidelen Lavanttalern zu gewinnen.
In Interviews haben Sie erklärt, dass man nie zu alt ist, um über die Liebe zu singen. Ab wann ist man zu alt, um auf der Bühne zu stehen?
Diese Fragen hätten Sie Jopi Heesters stellen müssen. Wenn man mit 102 Jahren auf die Bühne gefahren wird, ist man definitiv zu alt. Ich fühle mich jedenfalls nicht zu alt und die Bühne macht mir nach wie vor Spaß. Solange das der Fall ist, sehe ich keinen Grund, aufzuhören.
Wie oft werden Sie auf den Vorfall mit jener 76-jährigen Deutschen, die mit Sack und Pack vor Ihrer Türe stand, angesprochen. Haben Sie noch Kontakt?
Nahezu jeden Tag. Vor allem auch von Menschen, die mit Schlager nichts am Hut haben, und vielfach mit Späßen verbunden. Mit der Dame will ich keinen Kontakt haben. Sie wurde von ihrer Tochter, Freundinnen und der Polizei gewarnt und trotzdem hat sie alles aufgegeben. Das war einfach dumm. Diese Verbrecher, die in sozialen Medien mit meinem Namen agieren, gehen mir auf den Geist. Bei Konzerten werde ich häufig darauf angesprochen und die Menschen kapieren nicht, dass nicht ich das nicht bin, der ihnen schreibt. Irgendwann wird man ihnen auf die Schliche kommen.
Zur Person
Gottfried Würcher ist 1958 in Radenthein geboren. Seit 1982 ist er der „Kopf“ des Nockalm Quintetts beziehungsweise der Nockis, wie sich die Band seit 2019 nennt.
Erfolge. 39 Mal Gold und 29 Mal Platin für die Albumverkäufe in Österreich. Die Schlagerband landete mit 14 Nummer-1-Alben in den offiziellen Austria Top 40.
Hobbys. Tennis, Radfahren, Laufen, Harley Davidson und abstrakte Malerei.
Nockisfest. Von 18. bis 20. September geht in Millstatt das 36. Nockisfest über die Bühne. Auftreten werden unter anderem die Nockis, Natalie Holzner, Roberto Blanco, Brennholz, Hannah, Marc Pircher und die Rodensteiner.