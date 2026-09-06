Nockis-Frontmann: „Ich habe noch nie für eine Frau ein Lied geschrieben“

„Wenn eins im Leben richtig war, dann war es, dich zu lieben“, so der Refrain Ihres jüngsten Hits „Eins“. Hat das Lied autobiografische Anteile? GOTTFRIED WÜRCHER: Ich habe es immer so gehandhabt, für niemanden einen Titel zu schreiben, weder für meine Partnerinnen noch für Familienmitglieder. Hätte ich das gemacht, wäre es für das Rundherum und das Image der Band nicht gut gewesen. In diesem Fall bekamen wir den Song angeboten und waren sofort überzeugt. Auch beim Publikum kommt er sensationell gut an.

Es ist der Vorabsong zum Album, das am 18. September erscheint. Die Lieder handeln von Freude und Leid. Was waren Ihre Höhen und Tiefen im Leben? Ich habe mehr Höhen gehabt, vor allem beruflich. In Österreich sind wir die unangefochtene Nummer 1 bei den Schlagerbands. Aus dem Privaten nenne ich zu den Tiefen nur ein Beispiel. Als wir als Nockalm Quintett in die Schweiz gingen, waren alle verheiratet, heute sind wir alle geschieden.

Gehört zu den Tiefen auch der Suizid Ihres Kollegen Dietmar Zwischenberger, der sich zum zehnten Mal jährt? Es gab eine Vorgeschichte , die in seinem Fall nicht rosig war. Er und zwei weitere Bandmitglieder traten Anfang 2016 aus dem Nockalm Quintett aus, um die KnickerNocker zu gründen, was aber nicht funktionierte. Das und andere Probleme führten leider dazu, dass er keinen anderen Ausweg wusste. Er war ein wertvoller und netter Bursche und hat nur Freunde gehabt.

Vor fünf Jahren erlitten Sie einen Herzinfarkt. Danach haben Sie sich weniger Stress vorgenommen. Ist es gelungen? Ich bin nicht mehr bereit darüber zu reden, es ist Schnee von gestern. Ein stressfreieres Leben geht in meinem Job ja gar nicht, aber ich schaue gut auf meine Gesundheit.