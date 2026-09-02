Revolver auf Polizisten gerichtet: Cobra nahm Spielberger fest

Die Polizei in Spielberg rückte zu einer Lärmbelästigung aus. Sie fanden einen 67-Jährigen vor, der mit einem Revolver auf die Polizisten zielte und abdrückte.

Ein Einsatz wegen Lärmbelästigung hat in Spielberg einen Cobra-Einsatz ausgelöst. Ein 67-Jähriger hatte unter Alkoholeinfluss einen Revolver auf Polizisten gerichtet und den Abzug betätigt. Die Waffe war ungeladen.

Gegen 5.50 Uhr wurden Polizisten wegen lauter Musik zu einem Wohnhaus gerufen. Da der Bewohner auf Klopfen und Läuten nicht reagierte, sprachen ihn die Beamten von der anderen Seite des Hauses durch ein offenes Fenster an. Dabei sahen sie, dass der 67-Jährige mit einer Faustfeuerwaffe hantierte.

Spezialkräfte nahmen Mann in Wohnung fest

Als die Polizisten ihn aufforderten, die Waffe wegzulegen, richtete er den Revolver auf sie und betätigte den Abzug. Die Beamten zogen sich zurück und sicherten das Gebäude, bis das Einsatzkommando Cobra eintraf. Die Spezialkräfte nahmen den Mann in seiner Wohnung fest.

Bei der Durchsuchung wurden zwei Faustfeuerwaffen sichergestellt. Eine davon besaß der 67-Jährige legal, die zweite dürfte sich unrechtmäßig in seinem Besitz befunden haben. Ein Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung.

Der bisher unbescholtene Mann zeigte sich bei seiner Einvernahme geständig. Er räumte ein, die Waffe unter Alkoholeinfluss auf die Polizisten gerichtet zu haben. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wurde in die Justizanstalt Leoben gebracht.