Lavanttals süßeste Familie erstmals am Bleiburger Wiesenmarkt

Süßwaren Lukic aus St. Andrä wird nun Kokoskuppeln, Schaumrollen, Lebkuchen & Co. vermehrt im Bezirk Völkermarkt verkaufen.

In der Backstube der Süßwarenerzeugung und Lebzelterei Lukic in St. Andrä werden das ganze Jahr über Lebkuchen, Kokosbusserl, Kokoskuppeln, arabischer und türkischer Honig, gebrannte Nüsse, Mandeln & Co. in Handarbeit hergestellt. Und das seit Jahrzehnten. Bei sämtlichen Kirchtagen und Märkten in ganz Kärnten und der Steiermark verkauft Familie Lukic ihre Süßwaren.

Am Bleiburger Wiesenmarkt, der vom 4. bis 7. September über die Bühne geht, ist die „zuckersüße“ Familie hingegen heuer erstmals vertreten. Wie das? „Das hat sich durch Zufall ergeben. Heuer waren wir auch erstmals beim Schinkenfest in Bleiburg, weil ein Stand ausgefallen ist. Der Organisator kannte mich von unserem Stand beim Zeltfest in St. Peter am Wallersberg und hat gefragt, ob ich beim Schinkenfest verkaufen will. Nachdem unsere Süßwaren dort so super angekommen sind und weil bei uns Qualität und Preis passen, hat sich das Gespräch für den Bleiburger Wiesenmarkt ergeben“, erzählt Anton Lukic junior und fügt hinzu: „Obwohl es zeitmäßig dadurch ziemlich eng wird, machen wir das. Die Stadtgemeinde Bleiburg hat eine riesige Freude, weil seit der Pensionierung von Lebzelter Stöckl gibt’s keine heimischen Lebkuchen und frischen Schaumrollen am Wiesenmarkt.“

Auch seine Tochter Anna, die das Alpen-Adria-Gymnasium in Völkermarkt besucht und zwischendurch Kostproben mit in die Schule nimmt, wurde immer wieder angesprochen, dass es schade ist, dass man die Lavanttaler Süßwaren nicht im Bezirk Völkermarkt bekommt. „Ich wurde inzwischen auch von der Stadtgemeinde Völkermarkt angerufen, ob wir am Nikolomarkt und am Weihnachtsmarkt mit einem Stand vertreten sein wollen. Mit all diesen zusätzlichen Märkten wird‘s zwar ziemlich stressig, aber ich würde es gerne machen“, so Lukic.

Wenn Märkte anstehen, werden nicht nur Kokoskuppen, Lebkuchen & Co. in den Produktionsräumlichkeiten in der Römerstraße in St. Andrä produziert, sondern auch Schaumrollen und Schaumbecher. Dort erhält man die süßen Versuchungen im Fabriksverkauf übrigens das ganze Jahr über. „Hauptprodukt der Süßwarenerzeugung Lukic sind die Kokoskuppeln“, sagt Anton Lukic junior, der den Betrieb mit seinem Bruder Christoph 1992 von Vater Anton Lukic senior übernommen hat, der nach wie vor mithilft. Das Brüder-Paar wird in der Backstube und im Verkauf tatkräftig von Schwester Christine Lessiak unterstützt. Bei den Marktständen helfen auch schon die Enkerl des Firmengründers tatkräftig mit.