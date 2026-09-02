Mehr Schutzplätze für Frauen: Auch Osttirol hat ein Angebot
Tirolweit gibt es 86 Plätze für Frauen und 116 für Kinder in Schutzeinrichtungen. In Osttirol sind es drei für Frauen und vier für Kinder.
Frauen, die von Gewalt betroffen sind, brauchen schnell einen sicheren Ort und professionelle Unterstützung. In Tirol wird das Angebot an Schutzunterkünften deshalb weiter ausgebaut. Auch in Osttirol gibt es entsprechende Plätze für Frauen und ihre Kinder. Insgesamt stehen in Tirol mittlerweile 86 Plätze für Frauen und 116 Plätze für Kinder in Schutzunterkünften zur Verfügung. Erst heuer wurde das Angebot des Vereins „Frauen helfen Frauen“ in Innsbruck um elf Plätze für Frauen und zehn für Kinder erweitert. Das Land Tirol fördert Frauenschutz- und Frauenberatungseinrichtungen jährlich mit rund 2,45 Millionen Euro.
Neben vier Frauenhäusern gibt es in Tirol zahlreiche Übergangs- und Frauennotwohnungen. Während Frauenhäuser vor allem in akuten Krisensituationen Schutz bieten, sollen Übergangswohnungen Frauen dabei unterstützen, wieder Stabilität zu gewinnen und einen selbstbestimmten Neuanfang zu schaffen. „Ein flächendeckendes Netz an Schutzunterkünften ist ein wesentlicher Bestandteil des Gewaltschutzes“, betont Frauenlandesrätin Eva Pawlata. Beide Angebote seien in den vergangenen Jahren konsequent ausgebaut worden.
Auch Osttirol hat Schutzplätze
Für den Bezirk Lienz stehen über die Übergangswohnungen des Frauenzentrums Osttirol insgesamt drei Plätze für Frauen und vier Plätze für Kinder zur Verfügung. Damit gibt es auch in Osttirol eine Möglichkeit für Frauen und ihre Kinder, in einer schwierigen Situation vorübergehend eine sichere Unterkunft zu finden. Die Kontaktaufnahme mit den Einrichtungen kann direkt durch die betroffenen Frauen erfolgen. Hilfe kann aber auch über Angehörige oder Kooperationspartner wie Polizei, Kinder- und Jugendhilfe, Gewaltschutzzentrum oder Klinik vermittelt werden.
Hilfe rund um die Uhr
Bei akuter Gefahr ist die Polizei unter 133 erreichbar. Für gehörlose Menschen und Personen mit Hörbehinderung gibt es die Möglichkeit, die Polizei per SMS unter 0800 133 133 zu kontaktieren.
Die Frauenhelpline 0800 222 555 steht Frauen rund um die Uhr zur Verfügung. Männer können sich rund um die Uhr an die Männerinfo unter 0800 400 777 wenden.
Eine Übersicht über sämtliche Hilfs- und Unterstützungsangebote in Tirol gibt es unter gewaltfrei-tirol.at.