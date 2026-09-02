Mehr Schutzplätze für Frauen: Auch Osttirol hat ein Angebot

Tirolweit gibt es 86 Plätze für Frauen und 116 für Kinder in Schutzeinrichtungen. In Osttirol sind es drei für Frauen und vier für Kinder.

Frauen, die von Gewalt betroffen sind, brauchen schnell einen sicheren Ort und professionelle Unterstützung. In Tirol wird das Angebot an Schutzunterkünften deshalb weiter ausgebaut. Auch in Osttirol gibt es entsprechende Plätze für Frauen und ihre Kinder. Insgesamt stehen in Tirol mittlerweile 86 Plätze für Frauen und 116 Plätze für Kinder in Schutzunterkünften zur Verfügung. Erst heuer wurde das Angebot des Vereins „Frauen helfen Frauen“ in Innsbruck um elf Plätze für Frauen und zehn für Kinder erweitert. Das Land Tirol fördert Frauenschutz- und Frauenberatungseinrichtungen jährlich mit rund 2,45 Millionen Euro.

Neben vier Frauenhäusern gibt es in Tirol zahlreiche Übergangs- und Frauennotwohnungen. Während Frauenhäuser vor allem in akuten Krisensituationen Schutz bieten, sollen Übergangswohnungen Frauen dabei unterstützen, wieder Stabilität zu gewinnen und einen selbstbestimmten Neuanfang zu schaffen. „Ein flächendeckendes Netz an Schutzunterkünften ist ein wesentlicher Bestandteil des Gewaltschutzes“, betont Frauenlandesrätin Eva Pawlata. Beide Angebote seien in den vergangenen Jahren konsequent ausgebaut worden.

© Land Tirol/Dorfmann Frauen, die von Gewalt betroffen sind, und ihren Kindern stehen in Tirol vier Frauenhäuser sowie zahlreiche Übergangs- und Frauennotwohnungen zur Verfügung. Im Bild: das 2023 eröffnete Frauenhaus des Vereins „lilawohnt“ im Tiroler Unterland

Auch Osttirol hat Schutzplätze

Für den Bezirk Lienz stehen über die Übergangswohnungen des Frauenzentrums Osttirol insgesamt drei Plätze für Frauen und vier Plätze für Kinder zur Verfügung. Damit gibt es auch in Osttirol eine Möglichkeit für Frauen und ihre Kinder, in einer schwierigen Situation vorübergehend eine sichere Unterkunft zu finden. Die Kontaktaufnahme mit den Einrichtungen kann direkt durch die betroffenen Frauen erfolgen. Hilfe kann aber auch über Angehörige oder Kooperationspartner wie Polizei, Kinder- und Jugendhilfe, Gewaltschutzzentrum oder Klinik vermittelt werden.