Murtaler Sportler zeigten international auf

Zweimal Bronze für ATUS Judenburg, Gold und Silber für ATUS Zeltweg und eine siegreiche Obdacherin beim Gipfellauf in Saalbach-Hinterglemm.

Sowohl die Damen- als auch Herren-Staffel des Atus Judenburg haben sich in der Slowakei Open-Water-EM-Bronze gesichert

Zweimal Bronze für ATUS Judenburg bei Masters-EM

Bei den Masters-Europameisterschaften im slowakischen Samorin holten die Schwimmer des ATUS Judenburg zweimal Bronze. In den Open-Water-Staffeln über 4 x 1000 Meter erreichten die Damen- und die Herrenstaffel den dritten Platz.

Für die Damen schwammen Heidrun Maier-De Kruijff, Barbara Mülner, Doreen-Monique Leitgeb und Dagmar Puffing. Das Männerteam bestand aus Dietmar Hierzer, Gernot Pirkwieser, Wolfgang Steinberger und Manfred Schlacher.

Dagmar Puffing trat im Freiwasser an und erreichte die Plätze 13 und 14. In den Bahnbewerben kam die Zeltwegerin fünfmal unter die Top-15, darunter mit Rang neun über 800 Meter Freistil auch eine Top-10-Platzierung.

Erfolge für Zeltweger Speed-Skater

Die Inline-Skater des ATUS Zeltweg waren beim Marathon und Halbmarathon in Laibach sowie bei den Österreichischen Marathonmeisterschaften am Salzburgring im Einsatz.

In Laibach erreichten Bruno Frei im Marathon und Gerald Woisinger im Halbmarathon jeweils den fünften Platz. Bei den Österreichischen Meisterschaften holte Woisinger Gold in der Altersklasse III und Bronze in der Staatsmeisterschaftswertung.

Auch Frei überzeugte mit Gold in der AK III, Silber in der AK IV und Rang sechs in der Staatsmeisterschaftswertung. Günther Dullnig beendete das Rennen wegen Muskelproblemen.

© KLZ / Alfred Taucher Das Atus Zeltweg-Skater-Duo Bruno Frei und Gerald Woisinger hat national und international aufgezeigt

Sabrina Pabst gewinnt „6 Summits Skyrace“

Sabrina Pabst hat beim Saalbach-Hinterglemm Trail&Skyrace, einem anspruchsvollen Berglauf, ihre starke Form bestätigt. Die Obdacherin gewann das 6 Summits Martini Skyrace über 19 Kilometer und 2100 Höhenmeter.

Für sechs Zweitausender-Gipfel benötigte die 37-Jährige 3:02:11 Stunden – deutlich unter dem Zeitlimit von sechs Stunden. Mit einer Minute Vorsprung setzte sich Pabst vor der Deutschen Anna Hahner durch.

Für das Aushängeschild von Kolland Topsport Gaal ist der Sieg eine Bestätigung im Formaufbau für den Saisonhöhepunkt: Von 18. bis 20. September steht in Spanien auf La Gomera die Weltmeisterschaft an.