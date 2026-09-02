Stiftung Warentest: Discounter-Marke überholt Nutella

Marktführer Nutella muss sich im Nuss-Nougat-Creme-Check der Stiftung Warentest zwei Konkurrenzmarken geschlagen geben – eine davon vom Discounter.

Nutella musste im Check der Stiftung Warentest ein paar Plätze einbüßen.

Der Marktführer im Bereich der Nuss-Nougat-Cremes, Nutella, muss sich im Test der Stiftung Warentest zwei anderen Marken geschlagen geben. Die dunkle Haselnuss-Creme „Kräm – Herr Eichhorn pur“ und die „Nusskati Nuss-Nougat-Creme“ des Discounters Aldi sind laut Stiftung Warentest besser als der Klassiker.

Beide schnitten mit der Gesamtnote 2,0 ab und überzeugen mit einem „insgesamt aromatischen, sehr kräftig nach Haselnuss riechenden und schmeckenden Ergebnis“ (Kräm – Herr Eichhorn pur) und „einer kräftigen Kakaonote, die an Bitterschokolade erinnert“ (Nusskati).

Nutella nur auf Platz 3

Nutella landet dahinter mit einer Note von 2,2. Die Stiftung Warentest begründet den dritten Platz mit etwas schlechteren Nährwerten.

Insgesamt wurden 18 Nuss-Nougat-Cremes getestet, davon schnitten 12 „gut“ ab. Vier Schokocremes wurden mit „befriedigend“ bewertet, zwei nur mit „ausreichend“.