Tiphaine Auzière macht ihre Beziehung zu dem 20 Jahre jüngeren Antoine Lecomte öffentlich und bestätigt damit wochenlange Spekulationen französischer Medien.

Tiphaine Auzière (re.) ist die jüngste Tochter von Brigitte Macron und stammt aus ihrer ersten Ehe.

Tiphaine Auzière, die 42-jährige Tochter von Frankreichs First Lady Brigitte Macron (73) und damit Stieftochter von Präsident Emmanuel Macron (48), zeigt erstmals ihren neuen Partner. Auf Instagram veröffentlichte die Anwältin ein Video von einem Kurzurlaub in Amsterdam, das sie gemeinsam mit dem 22-jährigen Kitesurfer und Studenten Antoine Lecomte zeigt.

Damit bestätigt Auzière wochenlange Spekulationen französischer Medien über eine Beziehung mit dem 20 Jahre jüngeren Mann. Die Aufnahmen zeigen das Paar unter anderem in einem ausgebauten Van und beim Bummel durch Amsterdam. Lecomte fasste den gemeinsamen Kurztrip auf Instagram mit den Worten „48 Stunden in Amsterdam mit Madame“ zusammen.

Der Altersunterschied zwischen den beiden wirft unweigerlich Parallelen zu Brigitte Macron auf: Die heutige First Lady begegnete Emmanuel Macron Anfang der 1990er-Jahre an einer Schule in Amiens, wo sie als Lehrerin arbeitete und er Schüler war. Rund 24 Jahre trennen das Paar. Die ungewöhnliche Liebesgeschichte sorgt bis heute immer wieder für öffentliche Aufmerksamkeit.

© IMAGO/L.Urman / Starface Emmanuel and Brigitte Macron

2007 heirateten Brigitte und Emmanuel Macron. Tiphaine stammt wie ihre beiden Geschwister aus Brigittes erster Ehe mit dem Bankier André-Louis Auzière, der 2019 starb. Sie hat zwei Kinder aus ihrer langjährigen Beziehung mit dem Gastroenterologen Antoine Choteau.