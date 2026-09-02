Lavanttaler Straße wegen Sanierungsarbeiten gesperrt

Die Sperrung dauert vom 31. August bis zum 2. Oktober.

Lavanttaler Autofahrer müssen in Preitenegg aufpassen. Denn: Die Riedlmühlstraße wird von der Packerstraße (B70) bis zur Kreuzung Theklagrabenstraße vom 31. August bis zum 2. Oktober saniert. Die Straße wird deshalb in diesem Bereich zwischen 7 und 17 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Für Einwohner ist die Zufahrt möglich, mit Wartezeiten bis zu einer Stunde müsse gerechnet werden.