Ski-Ikone Walter Tresch mit 78 Jahren verstorben

Walter Tresch, einst Abfahrtssieger von St. Moritz und Gewinner der Kombination in Kitzbühel, ist in seiner Schweizer Heimat verstorben.

Die Skiwelt trauert: Walter Tresch ist im Alter von 78 Jahren verstorben. Der Schweizer, der auf die Abfahrt und die alpine Kombination spezialisiert war, galt in den 1970er-Jahren als einer der besten Skifahrer seines Landes. Er kam in seiner Karriere auf 14 Podestplätze, seine zwei bedeutendsten waren wohl sein einziger Weltcupsieg in einer Abfahrt in seiner Heimat in St. Moritz (1971) sowie der Triumph in der Kombination von Kitzbühel (1976).