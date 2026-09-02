Lobeshymnen und Versprechen

Die Partner von „Kärnten läuft“ überschütteten OK-Chef Michael Kummerer und sein Team mit Lob und versprachen, weiter an Bord zu bleiben.

Er ist Bürgermeister der Stadt Klagenfurt und ein begeisterter Tennisspieler und Läufer. Als solcher stand Christian Scheider gestern zum 25-Jahr-Jubiläum von „Kärnten läuft“ zum „25. Mal am Start. Ich absolvierte 22 Halbmarathons und drei Viertel-Marathons. Alle 21,1-km-Rennen blieb ich unter zwei Stunden, alle 10-km-Bewerbe unter einer Stunde, daher zähle ich quasi zur Crew von Michael Kummerers Team. Dieses Event ist eine Herzensveranstaltung für die Landeshauptstadt, es wurde hier geboren, es ist hier aufgewachsen und entwickelte sich zu einem riesigen Motivator für viele Damen und Herren mit dem Laufen zu beginnen. Inzwischen ist Kärnten läuft unersetzbar für uns. Ich kann Kummerer und seiner Crew nur herzlichst zum 25. Geburtstag gratulieren“.

Auch Kleine-Zeitung-Geschäftsführerin Xenia Daum ist „begeistert von der Veranstaltung. Die Bewerbe hier am Wörthersee und in Graz bringen als Veranstaltungen die meisten Menschen zusammen. Hier sind so viele positive Emotionen schon vor dem Start zu sehen, wie sonst nirgends. Michael Kummerer und seine Mannschaft zeigen, was alles möglich ist, wenn ein kleines Team so fest zueinandersteht.“ Daum verspricht: „Die Kleine Zeitung wird weiter ein verlässlicher Partner bleiben und wir werden noch weiter Dinge gemeinsam mit Kummerer veranstalten, weil er zeigt: Er kann logistischen Aufwand stemmen, sich gleichzeitig um Spitzenläufer wie Hobbyläufer kümmern und bei der Sicherheit mit den Behörden zusammenarbeiten.“ Ein Partner der ersten Stunde ist auch Raiffeisen. „Kärnten läuft war von Beginn an ein besonderes Event, bei dem die Bewegung für alle Altersgruppen im Mittelpunkt steht. Dazu wurde die Veranstaltung immer besser“, sagt Raiffeisen-Vorstandssprecher Manfred Wilhelmer. Das Engagement seiner Giebelkreuz-Gruppe erklärt er so: „Bewegung, Gesundheit und Vorsorge sind uns ein Anliegen. Wir werden auch die nächsten 25 Jahre an Bord sein.“ Bereits zum 21. Mal gab es den Raiffeisen-Frauenlauf. „Der motiviert sehr viele Frauen sich zu bewegen und das unabhängig vom Wetter“, freut sich Wilhelmer.

„Wir sind quasi Gründungsmitglied“, scherzt Ferdinand Bucher, Landesdirektor der Wiener Städtischen Versicherungs AG, „laufend Gutes tun, ist unser Motto.“ Zum 25. Geburtstag lobt er den Veranstalter: „Michael Kummerer und sein Team leisten großartige Arbeit, dazu geht es hier nicht um Zeiten. Ich bin zum zehnten Mal dabei und immer war es ein Genuss. Mittlerweile sind die Crew und die Partner eine Familie geworden. Wir bleiben sicher weiter ein verlässlicher Partner.“

1 / 4 Roman Stary wieder dabei, Uta Kogler-Maier und Mike Diwald gratulierten zum 25. Geburtstag © KK

An die 20 Mal schnürte auch Landessportdirektor Arno Arthofer die Laufschuhe: „Das Land ist seit Beginn mit im Boot, aus Partnerschaft wurde Freundschaft. Kummerer schafft es immer wieder, etwas Neues zu bringen, was in der heutigen Zeit eine extreme Herausforderung ist. Ich kann nur zum 25. Geburtstag und zum Event gratulieren.“ Seit zehn Jahren dabei ist „Pullnig Promotion“. „Es ist schön zu sehen, wie die Veranstaltung jährlich wächst. Sie ist ein wirtschaftlicher Impuls für den Tourismus und uns Sporthändler, weil wir hier Marken präsentieren können“, erklärt Werner Pullnig.

Michael Kummerer und sein Team zeigen, was alles möglich ist, wenn ein kleines Team so fest zueinandersteht. — Xenia Daum, , Kleine-Zeitung-Geschäftsführerin

Ein Fan und Teilnehmer bei „Kärnten läuft“ ist der ORF-Wecker des Landes, Mike Diwald: „Auch ich komme auf einige Rennen hier und kann nur sagen: Michael Kummerer und seine Crew haben alles richtig gemacht, sonst könnten sie heute nicht den 25. Geburtstag feiern.“ Verschwitzt aber glücklich im Ziel stand Ex-Kicker Roman Stary nach seinem 15. Run: „Respekt und Gratulation an Kummerer und seine Mitstreiter, die Veranstaltung ist von Jahr zu Jahr besser geworden.“

Für die neue Raiffeisen-Vorständin Uta Kogler-Maier steht fest: „Der Erfolg gibt Michael Kummerer recht und mit 25 Jahren Erfahrung kann es nur gut weitergehen. Auch für den Raiffeisen-Frauenlauf, der Frauen aus ganz Kärnten zusammenbringt.“

133 Tausend Kilometer sind alle Teilnehmer gelaufen. In Schritten gerechent sind dies 173,5 Millionen. Dabei haben sie rund 9,3 Millionen Kalorien verbrannt.

380 Helferinnen und Helfer, 20 Vereine und Gruppen waren im Einsatz. 190 Leitkegel und 1320 Absperrgitter wurden aufgestellt, fünf Kilometer Absperrband verbraucht.

15.000 Bananen wurden an die Läuferinnen und Läufer verteilt. Dazu gab‘s 10.000 Liter Wasser, 5000 Liter Iso-Getränke, bereitgestellt in 79.000 Bechern.