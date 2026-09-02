Explosion am Augsburger Hauptbahnhof, zwei Personen verletzt

Am Augsburger Hauptbahnhof kam es zu einer Explosion. Zwei Personen wurden verletzt. Ein Polizeieinsatz läuft derzeit.

Am Hauptbahnhof in der deutschen Stadt Augsburg kam es zu einer Explosion. Den Angaben zufolge explodierte ein bislang unbekannter Gegenstand in einem Gebäudedurchgang.

Zwei Personen wurden durch Knalltraumata verletzt, wie ein Sprecher der Polizei bestätigte. Fensterscheiben seien durch die Explosion beschädigt worden. Der Straßenverkehr und der öffentliche Nahverkehr in der Nähe des Bahnhofs sind derzeit beeinträchtigt. Informationen zu den Hintergründen gibt es derzeit noch nicht.