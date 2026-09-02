Acht Verletzte bei russischen Angriffen auf Odessa

Russland hat nach ukrainischen Angaben erneut die Schwarzmeer-Hafenstadt Odessa attackiert. Dabei seien acht Menschen verletzt worden, teilte der Leiter der Militärverwaltung der Stadt, Serhij Lyssak, auf Telegram mit. Außerdem seien Infrastruktur und Wohngebäude beschädigt worden. So sei ein 24-stöckiges Hochhaus getroffen worden. In den vergangenen Monaten hat Russland die Zahl und Intensität seiner Drohnenangriffe auf die Region Odessa deutlich erhöht.

vor 28 Minuten 2. September 2026 um 04:54 Russland Ukraine-Krieg +2 UkraineAußenpolitik