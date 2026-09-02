Hongkonger Demokratie-Aktivist Wong bekennt sich schuldig

Der inhaftierte Demokratie-Aktivist Joshua Wong hat sich in einem weiteren Gerichtsverfahren in Hongkong schuldig bekannt. Das berichteten mehrere Hongkonger Medien übereinstimmend. Dem 29-Jährigen wurde in der chinesischen Sonderverwaltungsregion vorgeworfen, sich mit ausländischen Kräften verschworen zu haben. Sein Schuldeingeständnis könnte dazu führen, dass die Strafe milder ausfällt. Die Verkündung des Strafmaßes wird zu einem späteren Zeitpunkt erwartet.

© APA/AFP (FILES) Hong Kong pro-democracy activist Joshua Wong speaks during a hearing before the Congressional-Executive Commission on China at the Dirksen Senate Office Building on Capitol Hill in Washington, DC, on September 17, 2019. Hong Kong pro-democracy activist Joshua Wong pleaded guilty to foreign collusion on September 2, 2026 in a second national security trial against him that could see him jailed for life. He is accused of asking foreign countries, individuals or institutions to "impose sanctions or blockade, or engage in other hostile activities" against Hong Kong and China in 2020, after Beijing imposed a national security law on the finance hub. (Photo by Alastair Pike / AFP)