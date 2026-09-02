Prozessbeginn gegen mutmaßlichen Kirk-Attentäter angeordnet

In den USA muss sich der mutmaßliche Mörder des rechten US-Aktivisten Charlie Kirk laut einem Richterentscheid vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft verfüge über ausreichende Beweise gegen Tyler R., erklärte der US-Richter Tony Graf im US-Staat Utah. "Aus diesen Gründen sowie auf der Grundlage der Aktenlage sowie der Schriftsätze der Parteien" ordne er die Überstellung des Angeklagten zur Hauptverhandlung an. Kirk war am 10. September 2025 in Utah ermordet worden.

© APA/AFP/GETTY Der US-Richter Tony Graf

vor 55 Minuten 2. September 2026 um 02:57 Religion Außenpolitik