Prozessbeginn gegen mutmaßlichen Kirk-Attentäter angeordnet
In den USA muss sich der mutmaßliche Mörder des rechten US-Aktivisten Charlie Kirk laut einem Richterentscheid vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft verfüge über ausreichende Beweise gegen Tyler R., erklärte der US-Richter Tony Graf im US-Staat Utah. "Aus diesen Gründen sowie auf der Grundlage der Aktenlage sowie der Schriftsätze der Parteien" ordne er die Überstellung des Angeklagten zur Hauptverhandlung an. Kirk war am 10. September 2025 in Utah ermordet worden.
Der einflussreiche Aktivist und Podcaster setzte sich für die Verbreitung von Patriotismus, traditionellen Familienwerten und des christlichen Glaubens unter jungen Menschen ein. Das Umfeld von US-Präsident Donald Trump warf der politischen Linken in den USA nach dem Attentat vor, für ein Klima der Gewalt und "inländischen Terrorismus" verantwortlich zu sein.