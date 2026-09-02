Trump will Marine-Staatssekretär Cao als Dauerlösung

Nach vielen Personalwechseln in der Führungsebene des US-Verteidigungsministeriums hat Präsident Donald Trump einen Vorschlag für eine dauerhafte Leitung der Marine gemacht. Hung Cao, der die Geschäfte bereits seit April interimsmäßig führt, soll den Posten des Marine-Staatssekretärs dauerhaft bekleiden, wie Trump auf seiner Plattform Truth Social mitteilte. "Ich kann mir niemanden vorstellen, der besser geeignet wäre als er", teilte Trump mit. Der Senat muss noch zustimmen.

© APA/AFP/GETTY NEW YORK, NEW YORK - JULY 04: Acting Secretary of the Navy Hung Cao speaks during an International Naval Review aboard the USS Kearsarge in New York Harbor on July 04, 2026 in New York City. Vance visited the international fleet of ships gathered in New York's harbor as the nation celebrates America's 250th anniversary. Vincent Alban/Getty Images/AFP (Photo by Vincent Alban / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)