Leichte Erdbeben in Tirol und Niederösterreich

In Tirol und Niederösterreich hat es in der Nacht auf Mittwoch zwei leichte Erdbeben gegeben. Wie der Österreichische Erdbebendienst GeoSphere Austria meldete, hatte das Beben östlich von Innsbruck eine Stärke von 2,6. Es ereignete sich um 2.27 Uhr und wurde vor allem zwischen Innsbruck und Wattens deutlich verspürt. Die Bevölkerung berichtete vom Grollen des Untergrundes und klirrenden Gläsern. Schäden an Gebäuden gab es keine.