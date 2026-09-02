Putin sieht "Staatsterrorismus" von Selenskyj

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine Warnung an Fluggesellschaften, Versicherungsunternehmen und Passagiere ausgesprochen, die den russischen Luftraum nutzen. "In Russlands Luftraum werden sich Drohnen in einem Ausmaß befinden, das berücksichtigt werden muss", erklärte Selenskyj Dienstagabend auf X. "Die sicheren Tage im russischen Luftraum sind vorbei", fügte er hinzu. Russlands Präsident Wladimir Putin warf Selenskyj daraufhin "Staatsterrorismus" vor.

© APA/AFP In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin meets with the media after the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) summit in Bishkek on September 1, 2026. (Photo by Kristina Solovyova / POOL / AFP)