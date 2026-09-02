Trump will mit neuen Pass-Regeln Geburtsrecht einschränken

Das US-Außenministerium plant, von Eltern, die einen Pass für ihre in den USA geborenen Kinder beantragen, künftig einen Nachweis über ihre eigene Staatsbürgerschaft oder ihren Einwanderungsstatus zu verlangen. Dies geht aus einem Entwurf des Ministeriums von Freitag hervor. Die Maßnahme ist Teil der jüngsten Bemühungen von Präsident Donald Trump, die Vergabe der Staatsbürgerschaft per Geburt einzuschränken und zielt insbesondere auf den Geburtstourismus ab.

© APA/AFP US President Donald Trump speaks during an announcement on Healthcare Affordability in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on August 31, 2026. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)