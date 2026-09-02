Streit um Transmenschen im Militär: Trump zieht vor Gericht

Im Rechtsstreit um die Entlassung von Transmenschen aus dem US-Militär ist die Regierung von Präsident Donald Trump vor den Obersten Gerichtshof gezogen. Ein entsprechender Antrag sei beim Gericht eingegangen, bestätigte eine Sprecherin. Ob der Supreme Court den Fall annimmt, steht allerdings noch nicht fest. Das Verteidigungsministerium hatte 2025 auf Trumps Geheiß angeordnet, dass Transmenschen weitgehend vom Militärdienst ausgeschlossen werden sollen.

© APA/AFP US-Präsident sieht Schwächung des Militärs