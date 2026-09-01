Meinl-Reisinger traf japanischen Außenminister in Wien

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat Dienstagabend ihren japanischen Amtskollegen Toshimitsu Motegi in Wien getroffen. Meinl-Reisinger erklärte, die bilateralen Beziehungen zu Japan, dem wichtigsten Partner der EU im indopazifischen Raum, weiterentwickeln zu wollen. Motegi will vor allem die wirtschaftliche Kooperation etwa durch die Ansiedlung japanischer Unternehmen in Österreich vertiefen, teilte die japanische Botschaft der APA mit.

© APA/ROLAND SCHLAGER Der japanische Außenminister Toshimitsu Motegi bei einem Treffen mit Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) am Dienstag, 1. September 2026, in Wien.