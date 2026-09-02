Prinzessin Eugenie teilte erneut süßes Babyfoto ihrer Tochter Adelaide

Die Nichte von Großbritanniens König Charles präsentierte vier Wochen nach der Geburt einen Schnappschuss mit dem royalen Nachwuchs auf Instagram.

Der Mutterstolz ist Prinzessin Eugenie von York in ihrer jüngsten Instagram-Story anzusehen. Darin ist die 36-Jährige zu sehen, wie sie ihre Tochter Adelaide, die am 4. August das Licht der Welt erblickt hat, liebevoll im Arm hält. Die knappe Bildbeschreibung dazu: „4 Wochen mit dir!“

Es ist nicht die erste Aufnahme des jüngsten Mitglieds der britischen Königsfamilie, die die Öffentlichkeit auf diese Weise zu sehen bekommt. Bereits vor zwei Wochen ging auf Eugenies Instagram-Profil eine dreiteilige Fotoserie online, die das Mädchen unter anderem mit ihren beiden großen Brüdern August (5) und Ernest (3) zeigt. Beide sollen an ihrer Schwester einen Narren gefressen haben.

Wie die Eltern zu diesem Zeitpunkt mitteilten, wurde Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank – so ihr voller Name – nach drei Menschen benannt worden sein, die die Familie nicht nur bewundere, sondern auch tief im Herzen trage, darunter Adelaides Urgroßmutter, die 2022 verstorbene Queen Elizabeth II. Dabei spiegele der dreiteilige Name die Geschichte Englands und Portugal wider – „zweier Länder, die wir lieben und als unsere Heimat bezeichnen“, wie Prinzessin Eugenie schrieb.

An ihrer Gefühlswelt und der ihres Gatten Jack Brooksbank ließ die frischgebackene Mutter von drei aber bereits kurz nach der Geburt ihrer ersten Tochter keine Zweifel aufkommen. So lautete die Bildunterschrift schon damals: „Jack und ich freuen uns riesig, euch unser kleines Mädchen Brooksbank vorstellen zu dürfen!! Wir sind total verliebt in unser kleines Mädchen.“