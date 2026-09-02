Gratis-Konzert von Andrea Bocelli sorgt in Italien für Wirbel

Das Andrea Bocelli-Konzert in Gemona kostete über drei Millionen Euro. Im Nachgang löst es eine politische Debatte über Finanzierung und Organisation aus.

Andrea Bocelli (hier bei der Eröffnung der Fußball-WM 2026) begeistert Millionen Menschen, eines seiner Konzerte sorgt nun jedoch für Aufregung

Es war ein viel bejubelter Auftritt: In der ersten Maiwoche dieses Jahres gab Superstar Andrea Bocelli in Gemona ein Konzert – bei freiem Eintritt für die Besucher, sie mussten sich lediglich im Vorfeld anmelden. Kostenlos war die Veranstaltung allerdings nicht: Etwas mehr als drei Millionen Euro kostete das Konzert auf einem ehemaligen Kasernengelände.

Gemona lag vor 50 Jahren nahe dem Epizentrum jenes verheerenden Erdbebens, das auf Friulanisch „Orcolat“ („böses Monster“) genannt wird. Fast 1000 Menschen kamen damals ums Leben, Tausende wurden verletzt und Zehntausende in Kärntens Nachbarregion Friaul obdachlos, weil ihre Häuser zerstört worden waren. Auch auf dem Kasernengelände, auf dem Bocelli heuer auftrat, starben mehrere Menschen.

Konzert im Gedenken an Erdbeben

Mit dem Konzert sollte an die Katastrophe, aber auch an den Zusammenhalt erinnert werden, der aus ihr erwuchs. Nun sorgt die Veranstaltung selbst jedoch für ein heftiges Nachbeben in Italien.

Die Mailänder Tageszeitung „La Verità“ („Die Wahrheit“) veröffentlichte einen Artikel, wonach eine Anfrage an die italienische Antikorruptionsbehörde Anac vorbereitet werde. Es besteht der Verdacht, dass bei der Vergabe mögliche persönliche bzw. geschäftliche Näheverhältnisse eine Rolle gespielt haben könnten. Die Rechtsvertreter der darin beschuldigten Personen – darunter ein Referent der Region und dessen Sohn – weisen die erhobenen Vorwürfe vehement zurück.

Heftige Kritik im Nachgang

Auch politisch schlägt das Ganze nun hohe Wellen. Vertreter der Opposition im Regionalrat haben eine Debatte über die Kosten des Konzerts und die fehlende Ausschreibung bei dessen Organisation angestoßen. Die mehr als drei Millionen Euro für die Veranstaltung wurden letztlich von den Steuerzahlern getragen.

Über ihre Fraktionsvorsitzenden wirft die Opposition der Regionalregierung „falsche Vorgehensweisen und ethisch inakzeptable Freunderlwirtschaft“ vor. Die Regierung verprasse „Dutzende Millionen Euro mit Spontan-Events“, anstatt sich mit den zahlreichen tatsächlichen Problemen im System der Region auseinanderzusetzen.