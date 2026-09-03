Veränderungen bei Kassen-Zahnärzten in Kärnten

Zahnarzt Gerfried Klimbacher wechselt Anfang Oktober von St. Andrä nach Treibach und folgt dort Michael Solar nach. Im Lavanttal übernimmt der gebürtige Klagenfurter Mario Simic als neuer Kassenzahnarzt die Ordination von Klimbacher.

Nach 16 Jahren auf der Warteliste für eine Kassenstelle in Treibach wurde die aufgrund der anstehenden Pensionierung von Zahnarzt Michael Solar ausgeschriebene Stelle in Treibach-Althofen an seinen Berufskollegen Gerfried Klimbacher vergeben. „Seit ich den Kassenvertrag in St. Andrä habe, bin ich auf der Warteliste für Treibach, weil ich wusste, dass ich mir die Fahrerei nicht mehr antun will, wenn ich einmal älter bin“, erzählt Klimbacher, der seit 2008 als Zahnarzt in St. Andrä im Lavanttal tätig ist. Erst als Wahlarzt – und ab Oktober 2010 als Kassenarzt. Klimbacher stammt von St. Georgen am Längsee ab und pendelt seit bald 19 Jahren ins Lavanttal.

Millionen investiert

Am 30. September wird Klimbacher zum letzten Mal in St. Andrä praktizieren und mit 5. Oktober die Ordination von Michael Solar in der Kreuzstraße 31 in Treibach übernehmen – samt seinem Personal. Er sucht außerdem noch eine zahnärztliche Assistentin sowie eine Rezeptionistin. „Dr. Solar wird noch an einem Tag pro Woche mitarbeiten, er wird dann also quasi im Beinahe-Ruhestand sein“, sagt der 51-Jährige, der das Gebäude in St. Andrä, in dem er seit 2008 mit seiner Ordination einquartiert ist, vor rund zehn Jahren gekauft und zu einem Geschäfts- und Wohngebäude mit 12 Wohnungen ausgebaut hat. Über 2,5 Millionen Euro hat Klimbacher damals investiert: „Drei Wohnungen sind verkauft, die übrigen sind Mietwohnungen. Die Geschäftsflächen im Erdgeschoß sind großteils vermietet.“ Auch seine Ordination befindet sich im Erdgeschoß, die schon bald Klimbachers Nachfolger mieten wird.

© Bettina Friedl Die „Passage“: Das Geschäfts- und Wohngebäude in St. Andrä

Die Zahnärztekammer hat die in St. Andrä freiwerdende Kassenplanstelle an Zahnarzt Mario Simic vergeben. Der gebürtige Klagenfurter arbeitet seit Mai an einem bis zwei Tagen pro Woche bei Klimbacher in der Praxis mit, um Personal und Patienten kennenzulernen. Ab 5. Oktober wird er offiziell als Kassenarzt in St. Andrä beginnen und dabei im Zuge des Jobsharing-Modells von Zahnärztin Tereza Krizmanich unterstützt, die dort Teilzeit beschäftigt sein wird. Der angehende Kassenzahnarzt übernimmt Klimbachers Personal und sucht noch eine zahnärztliche Assistentin. „Mario Simic wird in der Ordination in St. Andrä alles weitermachen, was wir angeboten haben und sogar mehr“, sagt Klimbacher, der damit auf den chirurgischen Bereich anspielt, der eine Vorliebe seines Nachfolgers ist – darunter fallen beispielsweise Wurzelspitzen-Resektionen. „Ich biete aber auch Kieferorthopädie an – ein Bereich, der im Lavanttal unterversorgt ist“, ergänzt Simic.

© Bettina Friedl Zahnarzt Gerfried Klimbacher wechselt Anfang Oktober von St. Andrä nach Treibach

Simic war die letzten Jahre in der Steiermark tätig – unter anderem beim ÖGK-Ambulatorium in Köflach sowie im Zuge von Jobsharing-Modellen und bei Vertretungstätigkeiten. Vor gut einem Jahr hat er einen Lehrauftrag an der Med-Uni in Graz übernommen – und sich schließlich für die freie Stelle im Lavanttal beworben. „Ich freue mich schon, ab 5. Oktober mein eigenes Projekt zu starten. Ich habe einige Ordinationen gesehen und gut ein Jahr auf der Uni gearbeitet, jetzt ist es an der Zeit, meinen eigenen Weg zu beschreiten“, sagt der 29-Jährige, der vorerst noch von Graz ins Lavanttal pendeln wird – 2027 will er wieder in seine Heimat Klagenfurt ziehen. Seine Homepage www.zahnwerk-lavanttal.at befindet sich noch im Aufbau.