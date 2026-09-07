Sechs Wolfsberger Volksschulen erhalten elektrische Türschlösser

Die Maßnahme wurde nach einem Amoklauf in einer Grazer Schule beschlossen.

Was in der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause Anfang Juli beschlossen wurde, soll bis zum Schulbeginn Mitte September fertig umgesetzt sein: Sechs von sieben Volksschulen im Gemeindegebiet von Wolfsberg werden mit elektronischen Türschlössern ausgestattet. Spätestens seit dem Amoklauf an einer Grazer Schule, bei dem am 10. Juni 2025 ein ehemaliger Schüler insgesamt neun Schüler sowie eine Lehrerin getötet und sich im Anschluss selbst erschossen hat, ist die Sicherheit ein großes Thema.

Über Sprechanlage

Wenn die Schulen erst einmal mit den elektronischen Schlössern ausgestattet sind, müssen sich Besucher künftig beim Eingang über eine Sprechanlage anmelden, bevor der Zutritt freigegeben wird. Zum Öffnen des Eingangs berechtigt sollen mehrere Personen mittels mobiler Endgeräte sein: Angefangen von der Direktorin oder dem Direktor bis hin zur Schulverwaltung – um eine zuverlässige Bedienung auch bei kurzfristigen Abwesenheiten zu garantieren. Durch die kontrollierte Zutrittsmöglichkeit soll verhindert werden, dass sich schulfremde oder unbefugte Personen ungehindert im Schulgebäude bewegen können. Gleichzeitig bleibe der Zugang für Eltern, Erziehungsberechtigte, Besucherinnen und Besucher sowie externe Dienstleister weiterhin möglich – allerdings über einen geprüften Zutrittsprozess.

© Bettina Friedl Die Türen werden künftig kontrolliert geöffnet

„Es geht nicht darum, auf eine konkrete Gefahr zu reagieren, sondern darum, Verantwortung zu übernehmen und präventiv zu handeln. Die Sicherheit unserer jüngsten Bürgerinnen und Bürger hat höchste Priorität. Als langjähriger Lehrer weiß ich aus eigener Erfahrung, wie wichtig ein geschütztes und geordnetes Schulumfeld für Kinder, Lehrkräfte und Eltern ist“, erklärt Bürgermeister Alexander Radl (SPÖ) und fügt hinzu: „Ich möchte nicht, dass jede Person beliebig ein- und ausgehen kann, wo die jüngsten Wolfsbergerinnen und Wolfsberger täglich zur Schule gehen. Deshalb setzen wir mit den elektronischen Zutrittssystemen eine vorbeugende Maßnahme, die den Schutz an unseren Schulstandorten erhöht.“

Vorbereitungen laufen

In der Früh, wenn alle Schüler eintreffen, werden die Türen wie gewohnt bis zum Start der ersten Unterrichtsstunde offen sein. Immerhin hat im Normalfall vor Unterrichtsstart ohnehin der Schulwart im Blick, wer ein- und ausgeht. Erst ab dem Unterrichtsbeginn werden die Türen von außen verschlossen sein. Für die Umsetzung dieser Sicherheitsmaßnahmen in den Volksschulgebäuden wurden im 1. Nachtragsvoranschlag 33.500 Euro vorgesehen. Derzeit laufen die Vorbereitungen: Die Schließsysteme wurden bestellt, der Einbau sollte bis zum Start des neuen Schuljahres Mitte September abgeschlossen sein.

© Bettina Friedl Wolfsbergs Bürgermeister Alexander Radl

Eingebaut werden die Schlösser in den Volksschulen St. Stefan, St. Marein, St. Johann, St. Margarethen, St. Michael und der Bildungswelt Wolfsberg. Zum Gemeindegebiet von Wolfsberg gehört mit der Volksschule Prebl übrigens noch eine siebte Volksschule, doch dort wird der Haupteingang mit keinem elektronischen Türschloss ausgestattet. Laut Pressestelle der Stadt gab es im Vorfeld eine Besprechung mit allen Schulleitern, im Zuge derer diese Sicherheitsmaßnahme für die Volksschule Prebl abgelehnt wurde: „Sollte es künftig doch einen Bedarf geben, kann sie jederzeit implementiert werden.“