Jennifer Anistons Partner entzückt Fans mit Liebeserklärung

Vom Selbstzweifel zum Liebesglück: Jim Curtis spricht über schwere Jahre, seinen Weg zu sich selbst – und seine Beziehung zu Jennifer Aniston.

„Transformation ist immer möglich“, ist Jim Curtis überzeugt. Der 50-jährige US-Amerikaner hat sich in seinem Heimatland als erfolgreicher Hypnose-Therapeut etabliert und das, nachdem er selbst lange Zeit unter psychischen Problemen aufgrund einer chronischen Erkrankung zu leiden hatte. Nun präsentierte der Lebensgefährte von Jennifer Aniston in der „Jamie Kern Lima Show“ sein neues Buch „The Book of Possibility“ (dt.: „Das Buch der Möglichkeit“) und sprach dabei unter anderem über seine Liebe zur 57-jährigen Schauspielerin.

Dass er überhaupt einmal derartiges Glück erleben würde, sei für ihn lange Zeit nicht denkbar gewesen. Dafür habe es ihm aufgrund von Schädigungen an seinem Rückenmark und den damit verbundenen Symptomen – Schmerzen und Lähmungserscheinungen – an Selbstwertgefühl gemangelt. In indirekter Folge habe er sich selbst sabotiert, gesteht Curtis im Talk-Format, ehe er entdeckt habe, was möglich ist, wenn man seine Ängste ablegt.

„Fühle mich unglaublich gesegnet“

Heute hinke er zwar noch immer, dennoch könne er strahlen und führe ein großartiges Leben, erklärt der 50-Jährige weiter, der einst mit starken Zweifeln zu kämpfen hatte, ob ihn jemals jemand lieben könne. Sein wichtigstes Credo, um schwierige Zeiten zu überstehen: „Starte bei dir, liebe dich selbst. Akzeptiere dich und alles verändert sich. Du bist perfekt, wie du bist, und jeder macht Fehler.“

Daraus, dass seine inzwischen rund eineinhalb Jahre andauernde Beziehung zu Aniston maßgeblich zu seinem jetzigen Glück beiträgt, macht Curtis keinen Hehl. Im Gegenteil: „Es läuft wirklich gut. Ich bin dankbar, mit jemandem zusammen zu sein, der so offenherzig, gütig und liebevoll ist.“

Gleiches gelte für den Freundeskreis der Schauspielerin rund um Friends-Co-Star Courteney Cox: „Ich fühle mich unglaublich gesegnet, Teil dieser Familie zu sein und dort so herzlich aufgenommen worden zu sein.“