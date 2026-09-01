Grazer nach Unfall mit Seilschaukel am Wörthersee schwer verletzt

Ein 20 Jahre alter Grazer stürzte von einer Seilschaukel in den Wörthersee und wurde dabei schwer verletzt. Er wurde ins UKH Klagenfurt eingeliefert.

Freizeitunfall am Dienstagnachmittag am Wörthersee: Ein 20 Jahre alter Grazer stürzte von einer Seilschaukel im Gemeindegebiet von Reifnitz in den See, infolgedessen blieb er verletzt im Uferbereich liegen. Die herbeigerufenen Rettungskräfte der Wasserrettung, der Polizei und der Notarzt konnten den Mann im Uferbereich erstversorgen.

Der Mann wurde anschließend mit einem Boot zu einem Steg nach Reifnitz gebracht. Von dort aus brachte ihn die Rettung mit einer schweren Verletzung ins UKH Klagenfurt.