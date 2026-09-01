Deutschlands Regierung präsentiert dem Kreml eine Rechnung für die Drohnenattacke auf dem Flughafen. Unter anderem kündigt es dem Russischen Haus in Berlin.

Exakt vier Wochen nach dem Drohnenvorfall in Leipzig, sagt Deutschlands Innenminister Alexander Dobrindt (CSU), sei man sich sicher, „dass Russland den hybriden Anschlag zu verantworten hat“.

Den „Tag des Wissens“ platziert das Russische Haus in Berlin am Dienstag ganz oben auf seiner Internet-Präsenz. Allerdings meint die Hausleitung damit nicht, was Bundeskanzler Friedrich Merz am Sonntag im ARD-Sommerinterview angekündigt hat: Aufklärung über die Urheber des vereitelten Drohnen-Anschlags auf dem Frachtflughafen Leipzig.

Dort war in der Nacht zum 5. August in der Nähe eines ukrainischen Frachtflugzeugs eine mit Sprengstoff präparierte Drohne entdeckt worden; wohl auch durch das beherzte Agieren eines Busfahrers – und weil der Zünder nicht funktionierte – richtete sie keinen Schaden an. Dann stellt sich heraus, dass in derselben Nacht ein DHL-Frachtflugzeug in der Luft mit einer zweiten Drohne kollidiert ist. Tage später wird nahe beim Flughafen eine „technische Konstruktion“ entdeckt, die möglicherweise zum Steuern von Drohnen benutzt wurde. Und schließlich, ebenfalls nahe beim Airport, eine dritte, beschädigte Drohne gefunden.

Nun, exakt vier Wochen danach, sagt Deutschlands Innenminister Alexander Dobrindt (CSU), nach Auswertung von Spuren und Erkenntnissen von Polizei und Nachrichtendiensten sei man sicher, „dass Russland den hybriden Anschlag zu verantworten hat“. Und dass das Ziel gewesen sei, „größere Schäden auszulösen“. Dobrindt nimmt den Anschlag als „Bestätigung der festgestellten hohen Gefährdungslage“.

Reaktion „verhältnismäßig, aber gleichzeitig entschlossen“

Der Innenminister kündigt auch an, wie Berlin reagieren will. „Die Bundesregierung“, sagt er, „beantwortet den Angriff verhältnismäßig und besonnen, aber gleichzeitig entschlossen.“

Die Details übernimmt sein Kollege vom Außenressort. Nachdem Johann Wadephul (CDU) festgestellt hat, dass es Russland mit dem Anschlag von Leipzig gelungen sei, „unser bereits massiv belastetes Verhältnis nochmals zu beschädigen“ – listet er auf: Das letzte noch geöffnete russische Generalkonsulat in Bonn wird zum 18. September geschlossen. Die Einreisekontrollen für russische Staatsangehörige werden verschärft – und der Druck auf die russische Schattenflotte erhöht. Auch Wadephul bleibt hier allgemein – erwähnt aber die Zusammenarbeit mit Nato und EU. Letzterer will man vorschlagen, neue Listen zu erarbeiten mit „Personen aus Russland“, die „im Kontext hybrider Angriffe“ stünden. Das alles werde eben dem einbestellten russischen Botschafter mitgeteilt. Und auch, dass man den Vertrag über das Russische Haus kündige.

Die Minister tragen ruhig und kühl vor. Was sie ankündigen, klingt nicht so fulminant wie der Kanzler am Sonntag mit seinem: „Sie werden dafür bezahlen.“

Es klingt aber offensiver als bislang. Als hätten der Merz und die Minister gehört, was am Nachmittag beim Nachrichtensender Phoenix Nico Lange, Senior Fellow bei der Münchner Sicherheitskonferenz, konstatiert: „Beschwichtigen hat nichts gebracht. Und klare Kante wird im Kreml eher respektiert.“ Auf die Frage nach den Reaktionsmöglichkeiten einer Demokratie sagt Lange: „Dass man Sprengstoffdrohnen auf russische Flughäfen fliegt, ist nicht vorstellbar.“

Bundesregierung geht gegen Russisches Haus vor

Aber anderes, bislang nicht Vorstellbares, tut die Bundesregierung jetzt. Sie geht gegen das Russische Haus vor, offiziell ein Zentrum „für Wissenschaft und Kultur“. Frankreichs Innenministerium aber stuft es als Spionagezentrale ein.

Die Kündigung des Vertrags – die seine Schließung bedeutet – wird Moskau wohl mit der Kündigung für das deutsche Goethe-Institut beantworten. Niemand im Regierungsviertel macht sich da Illusionen. Damit ist man bei jenem Schema, zu dem Sicherheitsexperte Lange geraten hat: das Etablieren von „Wenn-dann-Beziehungen“. Also konkrete Ankündigungen nach dem Prinzip: „Ihr habt das gemacht – deshalb machen wir jetzt Folgendes. Und wenn ihr jenes tut – dann machen wir …“ Wichtig sei das Zeigen der eigenen Fähigkeiten.

Auch die hat das Russische Haus nicht gemeint mit dem „Tag des Wissens“. Am 1. September beginnt in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion traditionell das neue Schuljahr. In den Nächten vorher fallen in der Ukraine russische Bomben auf Schulen. In Berlin sagt Außenminister Wadephul: „Wir werden die Solidarität mit der Ukraine fortsetzen.“