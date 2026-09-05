Medienvertreter und Fans aus der ganzen Welt haben den Red Bull Ring bereits in ihr Herz geschlossen. Nun wird diese Liebe auch statistisch gestützt.

Egal ob Premierenbesucher oder Dauergast, aus den Nachbarländern oder dem Rest der Welt – internationale Journalisten kommen nach einem Besuch auf dem Red Bull Ring nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Und das hat nicht nur mit der panierten Geheimwaffe namens Wiener Schnitzel zu tun. Im Rahmen der Formel 1 und MotoGP begeistert die malerische Strecke in Spielberg die internationalen Gäste nicht nur mit perfekter Organisation, was mit ausreichend Plätzen und Anschlüssen beginnt und bei sauberen Toiletten endet, sondern auch mit dieser gewissen Gastfreundschaft, die es ansonsten nur selten auf Rennstrecken zu spüren gibt. Was als heimischer Medienvertreter Alltag ist, avanciert für internationale Journalisten Jahr für Jahr zum absoluten Highlight einer Saison.

Diese emotionale und subjektive Einschätzung lässt sich aber auch mit knallharten Fakten stützen. Zumindest geht das aus einer Studie von studiodromo.it hervor, die nicht nur darauf abzielt, wie beliebt eine Rennstrecke ist. Vielmehr ging es bei der umfassenden Recherche um das Erlebnis Motorsport – mit all seinen Facetten. Wie mühelos gelange ich an die Strecke? Wie gut lässt sich das Geschehen überblicken? Was wird mir für mein Geld geboten? Welche Atmosphäre erlebe ich inmitten des Spektakels? Dies sind nur einige Fragen, die in die Analyse von 40 Formel-1- und MotoGP-Circuits geflossen sind. In Kombination mit Zehntausenden Google-Bewertungen, die qualitativ ausgewertet wurden, ergab sich ein klares Bild.

Red Bull Ring an der Spitze

Und dieses Bild ähnelt genau jenem der Journalisten, die Spielberg in ihr Herz geschlossen haben. Denn nach Berücksichtigung der Datenpunkte Sichtverhältnisse, Atmosphäre, Zugänglichkeit, Mobilität am Gelände, Toiletten, Gastronomie, Schatten/Wetterschutz, Komfort auf der Tribüne, Preis-Leistungs-Verhältnis, Unterbringung/Fan-Unterhaltung sowie der Identifikation mit dem Veranstaltungsort darf sich die kleine Steiermark über eine große Ehre freuen. Der Red Bull Ring führt die Liste der 40 Rennstrecken mit einem Wert von 89,6 vergleichsweise deutlich an – gefolgt von den Rundkursen in Zandvoort (87,8), Assen (87) und Mexiko-Stadt (86,9).

Verantwortlich dafür sei laut Studie vor allem die ländliche Atmosphäre des Murtals, in die der Kurs optimal eingebettet ist. Zusätzlich lässt sich die Strecke von nahezu jedem Ort gut überblicken, Sauberkeit und Organisation sind weitere Pluspunkte. Während man also in nahezu jeder Kategorie bestens abschnitt, ist der Wert von 2,8 in puncto Schatten bzw. Wetterschutz überschaubar. Perfektion gibt es also auch am Spitzenreiter nicht, wenngleich man in Spielberg so nahe an der Perfektion ist wie nirgendwo anders. Davon überzeugen können sich Fans noch im Herbst, wenn die MotoGP von 18. bis 20. September mit der spannendsten Saison seit langem in Spielberg gastiert.