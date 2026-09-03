Bleiburger Wiesenmarkt: Die wichtigsten Höhepunkte im Überblick

Ob Nostalgie, Nervenkitzel, Kulinarik oder Partynacht: Der Bleiburger Wiesenmarkt hat viele Gesichter. Ein Wegweiser zu den unterschiedlichen Anlaufpunkten.

Seit 1393 wird in Bleiburg/Pliberk der Bleiburger Wiesenmarkt abgehalten. Was einst vor allem ein wichtiger Handelsplatz für die Bevölkerung war, ist heute eine Mischung aus Tradition, Volksfest, Vergnügungspark, Gastronomie und Musik. Rund 300 Aussteller werden erwartet, dazu kommen zahlreiche Festzelte, Fahrgeschäfte und Veranstaltungen.

Doch bei einem Fest dieser Größe stellt sich für Besucher schnell die Frage: Wo muss ich eigentlich hin? Die Antwort hängt davon ab, was man sucht – und gefunden werden kann für jede Vorliebe etwas.

Für Nostalgiker

Wer den Wiesenmarkt so erleben möchte, wie er über Jahrhunderte gewachsen ist, sollte sich den Samstag nicht entgehen lassen. Um 12 Uhr zieht der große Festzug „Mit G’schirr und G’scherr“ vom Grenzlandheim über die Postgasse und den 10.-Oktober-Platz zum Marktgelände. Mitgeführt wird dabei auch die Freyung – das historische Zeichen der Marktordnung.

1 / 2 Der große Festumzug © Helmuth Weichselbraun

Um 13.15 Uhr folgt bei der Markthütte die geschichtsträchtige Marktverkündung. Der Bürgermeister verliest den Jahrmarktberufungstext aus dem Jahr 1578, eskortiert von Hellebardenträgern. Auch die Übergabe des traditionellen Pachtzinses gehört zu den Besonderheiten des Marktes. Wer wissen will, warum dieses Fest seit mehr als sechs Jahrhunderten besteht, bekommt hier die beste Antwort.

Für Adrenalin-Fans

1 / 3 Fahrgeschäfte am Wiesenmarkt © Helmuth Weichselbraun

Riesenrad, Break Dance, Magic, Tagada, Super-Twister, Big Wave und Taifun: Im Vergnügungspark geht es deutlich moderner zu als beim historischen Freyungsakt. Wer Geschwindigkeit, Höhe und ordentlich Bewegung sucht, findet hier die passenden Fahrgeschäfte. Was hier nicht fehlen darf sind auch die unterschiedlichen Schießbudenstände, die nicht nur für Erwachsene interessant sind, sondern unter anderem beim „Enten ziehen“ auch Kinder anlocken.

Für Familien

1 / 2 Spaß für Familien am Wiesenmarkt © Helmuth Weichselbraun

Auch Familien kommen auf ihre Kosten. Autodrom, Kettenkarussell, Drachenbahn, Circus Jumbo sowie Hüpfburgen und Trampoline stehen für die jüngeren Besucher bereit. Ein besonderer Tipp ist der Freitag: Beim ORF-Radio-Kärnten-Tag gelten im Vergnügungspark bis 19 Uhr ermäßigte Fahrpreise. Nicht nur die Fahrgeschäfte sind für Familien interessant. Am Freitag wird im Schlosscafé Wiesnzelt ab 17 Uhr zur Kinderdisco geladen. Spiele zum Mitmachen, Musik und ein Gewinnspiel stehen dort auf dem Programm. Wer danach noch Energie hat, kann direkt in den Vergnügungspark weiterziehen.

Für Marktbummler

1 / 2 Rund 300 Aussteller sind in diesem Jahr am Wiesenmarkt vertreten © Helmuth Weichselbraun

Der Bleiburger Wiesenmarkt war jahrhundertelang vor allem ein Handelsplatz – und diese Seite ist bis heute sichtbar. Von Samstag bis Montag lockt der große Krämermarkt. Dazu kommen eine Landmaschinenausstellung und eine Gewerbeausstellung. Rund 300 Aussteller machen das Gelände dabei zu einem eigenen Einkaufs- und Entdeckungsparcours. Zwischen traditionellen Marktständen, Gewerbebetrieben und Landtechnik zeigt sich, wie sehr sich der ursprüngliche Markt gewandelt hat – ohne seine Funktion als Treffpunkt und Handelsplatz ganz zu verlieren.

Für Entdecker

1 / 2 Die Alpe-Adria-Ausstellung © Peter Rass

Grenzen spielen beim Wiesenmarkt seit jeher eine untergeordnete Rolle. Händler kamen früher aus Kärnten, der Steiermark, Krain und Italien nach Bleiburg. Diese grenzüberschreitende Tradition lebt in der Alpe-Adria-Ausstellung weiter. Aussteller aus Österreich, Slowenien, Kroatien und Italien präsentieren dort ihre Angebote. Am Sonntag wird zudem die Genusskarte „Kulinarische Brücken“ vorgestellt. Rund 30 slowenischsprachige Produzenten, Gastronomiebetriebe und kulinarische Anbieter aus dem zweisprachigen Kärnten werden darin zusammengeführt.

Für Hungrige

1 / 3 Gutes Essen darf am Wiesenmarkt nicht fehlen - süß wie salzig © Helmuth Weichselbraun

Kulinarisch ist der Wiesenmarkt längst mehr als klassische Festzeltkost. Neben den großen Zelten wie Stefitz, Breznik oder Svaveja Uta gibt es kleinere gastronomische Treffpunkte und Hütten – darunter Didi’s Krapfenhütte, Glawar-Hütte, Rigelnik-Hütt’n und Schlossquadrat. Wer internationale Küche sucht, sollte den Sonntag und Montag vormerken. Am Sonntag stehen thailändische Spezialitäten auf dem Programm. Am Montag verwandelt sich das Schlosscafé Wiesnzelt bei der „Italo Night“ in einen Treffpunkt für Freunde italienischer Lebensart: Pizza, Tiramisu, Affogato, Vino und Aperol gehören ebenso dazu wie italienische Klassiker vom DJ.

Für Musikfans

1 / 3 „Heite gemma niama ham“ Party im Vorjahr © Weichselbraun Helmuth

Musikalisch ist der Wiesenmarkt breit aufgestellt. Freunde von Volks- und Blasmusik kommen unter anderem bei der Trachtenkapelle Siezenheim, dem Jauntaler Musikantenstammtisch, Igor in Zlati Zvoki oder dem Ansambel Valovi auf ihre Kosten. Wer es härter mag, steuert am besten „Rock die Wiese“ an. Dort stehen am Freitag unter anderem Badass Sound Factory und ein Nirvana-Si-Tribute auf dem Programm. Auch am Samstag und Montag wird dort weitergerockt.

Und wer vor allem feiern will, findet bei Meilenstein im Papaya oder im Wiesnstadl DJs, Livebands und Partyprogramm. Im Wiesnstadl gibt es am Freitag und Samstag von 21 bis 23 Uhr zudem eine Happy Hour. Legendär ist auch die traditionelle „Heite gemma nimma ham Party“ am Montag: Ab 20 Uhr wird im Breznik-Zelt gefeiert.

Für Trachtenfans

1 / 2 Sonntag ist „Dirndl & Lederhosn-Tag“ © Peter Rass

Der Sonntag steht unter dem Motto „Dirndl & Lederhosn-Tag“. Wer Tracht nicht nur tragen, sondern auch auf dem Laufsteg sehen möchte, sollte am Abend beim Breznik-Zelt vorbeischauen. Dort steht um 19.30 Uhr die Werner-Berg-Modenschau von Strohmaier Trachten mit der Dance Industry auf dem Programm. Danach geht es mit „House im Brauhaus – Tracht Edition“ weiter. Der besondere Reiz des Bleiburger Wiesenmarktes liegt letztlich in der Kombination aus Vertrautem und Neuem. Seit 1393 hat sich das Fest immer wieder verändert, doch der Grundgedanke ist geblieben: Menschen kommen zusammen, handeln, essen, feiern und treffen einander.