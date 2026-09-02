39 Jugendliche aus ganz Kärnten starten ihre Kelag-Lehre

Am Ausbildungscampus der Kelag in St. Veit starteten mit 1. September 39 Jugendliche aus ganz Kärnten ihre Lehre, die meisten davon im Bereich Elektrotechnik.

Im Kelag-Ausbildungscampus in St. Veit begannen am 1. September 39 Jugendliche ihre Lehre. 22 Lehrlinge des neuen Jahrgangs 2026 werden in der Elektrotechnik ausgebildet. „Die Elektrotechnik bleibt unser zentraler technischer Ausbildungsschwerpunkt, das unterstreicht die Bedeutung der Lehre zur Qualifizierung von Fachkräften in der Energiewirtschaft“, sagt Reinhard Draxler, Vorstand der Kelag: „Unsere neuen Lehrlinge kommen aus allen Regionen in Kärnten, aus dem Lesachtal, dem Mölltal, dem Zentralraum, aus dem Metnitztal und dem Lavanttal.“

In der Kraftwerksgruppe Fragant beginnen heuer zwei Jugendliche aus Flattach die Lehre zum Maschinenbautechniker und in der Werkstätte in Villach bildet die Kelag zwei Nachwuchskräfte zum Metall- und Blechbautechniker aus. Sieben junge Menschen beginnen die Lehre zur Bürokauffrau beziehungsweise zum Bürokaufmann. Ein Lehrling wird Betriebslogistiker und zwei werden Köche. Eine Jugendliche beginnt in Klagenfurt die Lehre zur technischen Zeichnerin.

„Unsere Energiezukunft lässt sich nicht wegprompten“, betont Danny Güthlein, Vorstand der Kelag. „Je mehr KI kann, desto wertvoller wird praktisches Können. Aktuell bilden wir 131 Lehrlinge aus, davon 29 weibliche Lehrlinge und davon wiederum zehn in technischen Berufen.“ Im Personalstand der Kelag und ihrer Tochtergesellschaften befinden sich 522 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im eigenen Unternehmen die Lehre absolviert haben.

Neue Ausbildung zum Fernwärmetechniker

Neu im Ausbildungsangebot ist die Ausbildung in der Fernwärmetechnik in der Kelag Energie und Wärme. Diesen Lehrberuf hat die Kelag Energie und Wärme aktiv mitentwickelt. Zwei Jugendliche beginnen diese Fachausbildung zunächst am Ausbildungscampus in St. Veit, danach wechseln sie an die Standorte Villach und Linz. Die Fachberufsschule werden sie in Graz besuchen. Der neue Lehrberuf verbindet Elektrotechnik, Heizungstechnik, Anlagenbau, Digitalisierung und energiewirtschaftliches Know-how.

Ganzheitliches Umfeld am Ausbildungscampus

Katharina Zimmerberger leitet den Ausbildungscampus der Kelag in St. Veit: „Wir richten unseren Ausbildungsstandort auf die Anforderungen und Erwartungen der Generation Alpha aus und entwickeln ihn konsequent weiter.“ Neben der fundierten, zukunftsorientierten Ausbildung bietet die Kelag als Ausbildungsbetrieb ein ganzheitliches Umfeld: Wohnen im Jugendgästehaus, frisch zubereitetes Essen aus der Betriebsküche sowie zahlreiche Sport- und Freizeitmöglichkeiten schaffen beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Lehrzeit.