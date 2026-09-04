Kein Umweltkirtag mehr, sondern ein Herbst im Zeichen von „Re-Use“

Nach vier Jahren gibt es heuer aus mehreren Gründen keinen Umweltkirtag in St. Michael mehr. Dafür wird der „Re-Use-Herbst“ im Bezirk Leoben mehr in den Vordergrund gerückt. Ein Überblick.

Der Umweltkirtag hatte zum Ziel, ein Bewusstsein für Umwelt, Klimaschutz, Regionalität und Nachhaltigkeit zu schaffen. Vier Jahre lang fand er mit dutzenden Standlerinnen und Standlern im Volkshaus in St. Michael in der Obersteiermark statt. Der Abfallwirtschaftsverband Leoben, der den Kirtag veranstaltete, wurde dafür 2023 vom Land Steiermark sogar mit dem „Goldenen Müllpanther“ ausgezeichnet.

Doch nun hat die Veranstaltung vorerst ausgedient. Der Umweltkirtag legt eine „kreative Pause“ ein, wie Gernot Kreindl, Geschäftsführer des AWV Leoben, es beschreibt. Er führt aus: „Aufgrund personeller Ressourcen, gestiegener Kosten und aus Überlegungen der Überarbeitung des Konzepts findet der Kirtag 2026 nicht statt.“ Die Entscheidung über eine Neuauflage des Umweltkirtags beziehungsweise über ein adaptiertes Folgeformat will man im Herbst oder Winter dieses Jahres treffen.

„Sport-Flohmarkt“

Stattdessen will man sich seitens des AWV auf den „Re-Use-Herbst“ fokussieren, eine Aktion des Landes Steiermark in Kooperation mit den steirischen Abfallwirtschaftsverbänden, die in diesem Jahr zum fünften Mal steiermarkweit stattfindet. „Der AWV Leoben unterstützt den Re-Use-Herbst seit Anbeginn und veranstaltet heuer erstmals einen Flohmarkt für Sportgeräte“, sagt Kreindl. Bei diesem Sport-Re-Use-Markt namens „Second Play“ können am 25. September im Leobener Sportzentrum Tivoli gebrauchte, aber auch neue, unbenutzte und gut erhaltenen Sportartikel verkauft oder getauscht werden.

© KLZ / Andreas Schöberl-Negishi Gernot Kreindl ist Geschäftsführer des AWV Leoben

Starten wird der Re-Use-Herbst am 17. September. Neben dem Sportflohmarkt gibt es die Möglichkeit, gerettete Pflanzen zu verschenken, Nachhaltigkeit im Schulalltag kennenzulernen und sogar nachhaltig mit Wein anzustoßen. Rabattaktionen sollen den Kauf von gebrauchter Ware in den verschiedenen Second-Hand-Geschäften noch attraktiver machen.

Teilnehmende Organisationen im ganzen Bezirk

Teilnehmende Organisationen und Vereine sind etwa der Trofaiach Tandler, das wbi Leoben mit dem Stöberstüberl, die Mittelschule Trofaiach, die Buglkraxn Leoben, pro mente Leoben, der Kleiderladen Kammern, die Gwaund Wechselstub‘n in Vordernberg, Foodsharing Leoben, Carla, und die Gemeinden Eisenerz, Niklasdorf, Proleb, und St. Peter-Freienstein.

„Die Beweggründe des Re-Use-Herbstes sind ein schonender Umgang mit Ressourcen, funktionsfähige Dinge so lange wie möglich in der Nutzung zu halten und Abfälle zu vermeiden“, erklärt Kreindl.