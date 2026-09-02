Im Gurktal gibt es bald einen neuen Pfarrer

Die Diözese Gurk hat vor Kurzem personelle Veränderungen bekanntgegeben. Im Gurktal kommt es zum Pfarrerwechsel.

Mit Beginn des neuen Arbeitsjahres am 1. September gibt es auch immer wieder personelle Veränderungen, die in der Diözese Gurk in Kraft treten und die Leitung der Pfarren betreffen. In diesem Jahr gibt es in den Bezirken St. Veit und Feldkirchen allerdings nicht viele Neuerungen.

Während in Feldkirchen alles beim Alten bleibt, tut sich etwas in St. Veit. Von der Pfarre Völkermarkt wechselt nämlich Stipendiatskaplan Vinod Merugumala in die Herzogstadt. Außerdem kommt es zu einem Wechsel im Gurktal: Propstpfarrer Johann Rossmann ist seit fast 30 Jahren für die Pfarren Straßburg, Lieding, Krassnitz und St. Georgen unter Straßburg verantwortlich, am 30. September tritt er jedoch den Ruhestand an.

© Gert Eggenberger Rossmann wurde im Sommer 1984 zum Priester geweiht

Sein Nachfolger kommt aus Oberkärnten: Neuer Propstpfarrer von Straßburg sowie Provisor von Lieding, Krassnitz und St. Georgen unter Straßburg wird Konsistorialrat Arnulf Johannes Pichler. Er wirkte bisher als Pfarrer in Obervellach und Dechant des Dekanates Obervellach. Arthur Godrick Kaweesa, Provisor der Pfarren Flattach, Mallnitz und Teuchl, wird ab 1. September zusätzlich zu seinem bestehenden Aufgabenbereich die Pfarre Obervellach übernehmen und somit Pichler folgen.