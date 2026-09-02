Unerlaubtem Parken unter Brücke bei Ardning Riegel vorgeschoben

Beliebter Autoabstellplatz unter der Brücke der A 9 bei Ardning wurde geräumt und eingezäunt. Warum parken dort nie gestattet war.

Was viele lange Zeit gemacht haben, war eigentlich nie erlaubt: das Parken unter der Autobahnbrücke

Die Autobahnauffahrt nach Graz und nur wenige Meter dahinter die Brücke, die über die Pyhrnautobahn, kurz A 9, führt. Das findet vor, wer auf der B 146 von Liezen nach Ardning unterwegs ist. Unter der Brücke bietet sich einiges an Platz, zumindest rechts der Gesäusestraße. Platz, der früher von Inanspruchnehmern von Fahrgemeinschaften für das Abstellen ihrer Autos genutzt worden ist. Fahrzeuge sieht man unter der Brücke seit einiger Zeit allerdings keine mehr, dafür ist der Bereich nun eingezäunt.

Und das aus gutem Grund, wie Asfinag-Sprecher Walter Mocnik wissen lässt. Denn was für die Pendler durchaus praktisch war, stellte für die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG eine Gefahrenquelle dar. „Unter einer Autobahnbrücke darf sich nichts befinden, was die Infrastruktur gefährden könnte – sprich nichts Brennbares.“ Und dazu zählen eben auch Fahrzeuge. Immer wieder sei es Thema, dass Flächen unter Autobahnbrücken als Park- oder auch Lagerplätze genutzt werden, berichtet der Pressesprecher. „Wir müssen dann dafür Sorge tragen, dass die Sachen entfernt werden“, ergänzt Mocnik.

1 / 3 Direkt an der Autobahnauffahrt gelegen, bot sich der Platz für Pendler an © KLZ / Lena Haslinger

Müll, Schrottautos, Wohnwagen

Der Platz unter der Brücke bei Ardning sei bereits vor Monaten geräumt worden. Auch hier fanden sich neben geparkten Fahrzeugen immer wieder Müll und Schrottautos – „wir haben dagegen vorgehen müssen“. Zuletzt galt es sogar, einen alten Wohnwagen abzutransportieren, dessen Entsorgung sich aufwändig gestaltet habe, erklärt der Asfinag-Sprecher. Die Autobahnmeisterei habe Schilder aufgestellt, um rechtzeitig für Informationen über die Räumung und das künftige Parkverbot zu sorgen.

Im Anschluss wurde der Bereich mit einem Zaun sowie einem Tor versehen, er wird nun von der Asfinag selbst als Lagerfläche genutzt.