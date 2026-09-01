Japanische Polizei nimmt Mann nach Töten von Hamstern fest

Weil er massenhaft Hamster getötet haben soll, ist in Japan ein 36-Jähriger bereits zum zweiten Mal festgenommen worden. Der Angestellte an einer Schule in der nördlichen Präfektur Iwate habe sich in einem sogenannten "Liebeshotel" mit einer Frau getroffen und dabei rund 30 Nager getötet, teilte die japanische Polizei am Dienstag mit. Damit habe er gegen den Tierschutz verstoßen.

Bereits vor Wochen war der Japaner wegen eines ähnlichen Vorfalls festgenommen worden. Damals wurden laut Polizei 20 Hamster zu Tode gestampft. Auch hier hatte er sich mit einer Frau getroffen.

Auf dem Smartphone des Verdächtigen wurden sowohl Videos der Tötungen als auch Textnachrichten gefunden, in denen die Taten geplant worden sein sollen. "Wo töten wir die Hamster und haben Spaß", zitierte ein Polizeibeamter etwa aus der Nachricht an eine der beiden Frauen. Die Polizei prüfe nun, ob der Mann weitere ähnliche Taten verübte.