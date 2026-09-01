Im Urlaub an der Adria: Tochter und Mutter starben binnen einer Stunde

Die 22-jährige Tochter und ihre 45-jährige Mutter, beide aus Sarajevo, verbrachten den Familienurlaub in Montenegro an der Adria.

Wie die Nachrichtenagentur „Avaz“ in Montenegro berichtet, kam es am Freitag zu einer schrecklichen Familientragödie an der Adria. Im Dorf Dobra Voda (Gutes Wasser) in der Gemeinde Bar in Montenegro starben zuerst die 22-jährige Tochter und nur eine Stunde später ihre 45-jährige Mutter. Die Todesopfer stammen aus Sarajevo in Bosnien und Herzegowina und hatten dort ihren Familienurlaub gemeinsam verbracht.

Laut gerichtsmedizinischem Gutachten, eine Obduktion wurde von den Behörden angeordnet, liege kein Fremdverschulden vor. Beide starben an Herzversagen.