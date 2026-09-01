Bekanntes Kulturzentrum in den Nockbergen wird saniert

Das Dach des Nockstadls in der Gemeinde Reichenau muss saniert werden. Kosten für das Projekt betragen etwa 210.000 Euro.

Der Nockstadl ist für die Gemeinde Reichenau wie auch für viele örtliche Vereine ein wichtiges kulturelles Zentrum. Damit das auch künftig so bleiben kann, steht demnächst eine Sanierung an. Das Dach der Veranstaltungseinrichtung wird nämlich erneuert. „Die Gemeinde hat den Nockstadl 1995 erworben. Damals hat man sich für ein Holzdach entschieden, nach über 30 Jahren ist es jetzt aber in die Jahre gekommen“, weiß Bürgermeister Karl Lessiak (SPÖ). 210.000 Euro kostet das Vorhaben, etwa 105.000 Euro kommen vom Land Kärnten. Am 14. September beginnen die Arbeiten.

Der Nockstadl wurde in den 1950er-Jahren errichtet. „Es war damals ein richtiger Rinderstall, der zum landwirtschaftlichen Betrieb Lax gehörte“, erzählt Lessiak. In den 1970er-Jahren sei dies der größte bäuerliche Betrieb der Gemeinde gewesen. „Dieser hatte etwa 1000 Hektar und vier Eigenjagden.“

© Manfred Schusser Bürgermeister Lessiak: „Das Dach ist in die Jahre gekommen.“

40 Veranstaltungen pro Jahr

Für Reichenau ist der Nockstadl heute eine nicht mehr wegzudenkende Institution. „Der Stadl ist ein Ort des Zusammenkommens. Hier finden verschiedenste Veranstaltungen statt, ohne die das kulturelle Leben in der Gemeinde nicht mehr vorstellbar wäre“, weiß Lessiak um die Bedeutung des Gebäudes. 35 bis 40 Events werden hier jährlich ausgerichtet. Außerdem fungiert das Zentrum als Probelokal für die Trachtenkapelle Ebene Reichenau sowie als Verwaltungssitz des Biosphärenparks Nockberge.

Und dennoch: Eine „Cashcow“ ist der Stadl für die Kommune dann doch nicht. „Wir haben zwar ein paar Mieteinnahmen, aber im Großen und Ganzen ist zu schauen, dass wir hier kostendeckend wirken können“, betont der Gemeindechef. Für die Nutzung des Nockstadls „mit allem Drum und Dran“ bezahlt man laut Gemeindehomepage 481 Euro. Er könne von allen Vereinen, aber auch jedem Gemeindebürger sowie Gästen und Gewerbetreibenden für eine Familienfeier, Hochzeit, Konzert et cetera angemietet werden.