Wie ein Südsteirer mehr Selbstbestimmung möglich macht

Ramon Chifor aus Wagna ist persönliche Assistenz für Menschen mit Behinderung. Klientin Sarah Schlager unterstützt er im Alltag – und bringt mehr Unabhängigkeit.

Wenn die beiden gemeinsam durch den Grazer Augarten spazieren, merkt man sofort: Sie kennen sich gut. „Viele haben uns schon gefragt, ob wir Geschwister sind", schmunzelt Ramon Chifor, während er langsam den Rollstuhl schiebt. Darin sitzt Sarah Schlager, die darüber lacht. „Dabei kennen wir uns erst seit Mai", meint Ramon. Seitdem ist er ihre persönliche Assistenz.

Seit 2024 arbeitet der 32-Jährige aus Wagna als Personenbetreuer für Menschen mit Behinderung. Davor war er in der Baubranche tätig. „Das hat mich aber nie erfüllt – ich wollte immer mit Menschen arbeiten“, erzählt er. Sechs Klienten assistiert er regelmäßig, einige aus Graz, andere aus der Südsteiermark.

Mehr Selbstbestimmung im Alltag

Seit Mai gehört auch Sarah dazu. Die 32-Jährige hat Ataxie, einen Gendefekt, der die Bewegungskoordination des Körpers einschränkt. Ein Team aus Assistenten unterstützt sie im Alltag. Wichtig ist ihr, dass die Beziehung nicht nur aus Arbeit besteht. „Ich möchte mich mit der Person verstehen und nicht, dass diese nur ihre Zeit bei mir absitzt", erklärt Sarah. Bei Ramon habe es von Anfang an gepasst – er setzt auf eine freundschaftliche Bindung.

© KLZ / Sarah Romauch Im Sommer wird montags die Aktion „Bewegt im Park“ besucht

Drei bis vier Mal pro Woche begleitet er Sarah beim Einkaufen oder zu Therapiestunden, unterstützt sie in ihrer Wohnung in Graz, etwa beim Kochen, Waschen oder der Hygiene. Finanziert wird seine Tätigkeit durch das „persönliche Budget“, das Sarah bezieht (siehe Factbox unten). Auch im Hörsaal ist Ramon mit dabei: Sarah studiert im Master „Inclusive Education“, hat nebenbei die Ausbildung zur akademischen Peer-Beraterin für Menschen mit Behinderung abgeschlossen. Bei Vorlesungen schreibt er mit, transkribiert aufgenommene Vorträge und bereitet Präsentationen vor.

Persönliches Budget Das persönliche Budget wird vom Land Steiermark ausbezahlt. Es steht Menschen mit Beeinträchtigungen zu, um persönliche Assistenz zu finanzieren. Die Höhe der Auszahlung richtet sich nach dem individuellen Assistenzbedarf – ein Jahresstundenkontingent wird berechnet.

„Viele sehen nur den Rollstuhl und denken gleich an eine geistige Behinderung – dabei ist sie eine der schlausten Personen, die ich kenne", meint Ramon. Beim Lernen braucht Sarah keine Unterstützung. „Da tu ich mir recht leicht“, erzählt sie. Statt zur Uni geht es im Sommer montags in den Augarten – zur kostenlosen Aktion „Bewegt im Park“.

Auf die Slackline für mehr Gleichgewicht

Dort sind die Slacklines schon zwischen den Bäumen gespannt. Auf einer davon soll Sarah ihren Gleichgewichtssinn trainieren. Kursleiter Manuel Bauer wartet schon: „Jetzt wird aufgewärmt.“ Ramons Zeichen, Sarah aus dem Rollstuhl zu helfen. Behutsam setzt sie die Beine auf den Boden, Ramon steht hinter ihr, legt die Hände an ihre Hüften. „Man darf keine Berührungsangst haben", erklärt er.

„Wir heben die Hände nach oben“, ordnet Bauer an. Sarah streckt freudig die Arme in die Luft, Ramon greift ihr unter die Achseln zur Unterstützung. Es folgen Beinschwingen, Hüftkreisen und Ausfallschritte. Ramon hilft bei allem, Sarah macht die Übungen so gut sie kann. „Sie bestimmt selbst, wie weit sie bereit ist zu gehen“, erklärt er.

1 / 2 Beim Aufwärmen unterstützt Ramon Sarah © KLZ / Sarah Romauch

Danach geht es auf die Slackline. „Das ist mein Lieblingsteil", lacht Sarah, als sie sich auf die gespannte Schnur setzt. Sie wippt nach vorne und hinten und versucht, sich nach dem Zurückkippen selbstständig wieder aufzurichten. Ramon hält die Hände schützend hinter ihr, greift aber nur ein, wenn sie ihn braucht. „Ich weiß, du schaffst das“, ermutigt er.

Es ist eine Arbeit auf Herzensebene. — Ramon Chifor , Persönliche Assistenz für Menschen mit Behinderung

Immer wieder gelingt es Sarah, das Gleichgewicht zu halten. Wenn sie zu weit nach hinten kippt, fängt er sie auf. „Natürlich ist es ein Job – aber man muss der Person auch Sicherheit geben. Es ist eine Arbeit auf Herzensebene“, meint der Südsteirer, während er Sarah hochhilft. Bei jedem gelungenen Versuch sieht man die Begeisterung in ihren Augen – und Ramon freut sich mit.

Vorurteile ablegen

Dabei sein und unterstützen – aber Selbstbestimmung ermöglichen. Ein Credo, das Ramon in seiner Arbeit lebt. Von anderen wünscht er sich mehr Offenheit gegenüber Menschen mit Behinderung: „Man soll nicht mit Vorurteilen an sie herantreten – und auch nicht wegschauen, wenn Hilfe benötigt wird.“ Sarah appelliert, sich als beeinträchtige Person nicht unterkriegen zu lassen: „Sagt zu euch selbst: ‚Ich bin da – und ich bestimme selbst über mein Leben.‘“

© KLZ / Sarah Romauch Auch wenn sie mal nach hinten kippt: Das Üben auf der Slacklinen ist Sarahs „Lieblingsteil“ bei „Bewegt im Park“

Als es zu tröpfeln beginnt, ist das Slacklinen beendet. Im leichten Regen schiebt Ramon Sarah zurück zum Auto. „Wir sind ja nicht aus Zucker", sagt Ramon und beide lachen.