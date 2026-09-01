Lehrbeginn in zwei großen Kärntner Ausbildungsbetrieben, der Kelag und der Treibacher Industrie AG. Und Start in zwei neue Lehrberufe: den Fernwärmetechniker und die Prozess- und Elektrotechnikerin.

„Mein Opa und mein Onkel waren Elektrikermeister. Ansporn für mich, auch in diesem Beruf Karriere zu machen.“ Luka David (19) aus Klagenfurt ist einer jener 22 jungen Männer, die am Dienstag bei der Kelag ihre Elektrotechnik-Lehre begonnen haben. Er sticht insofern heraus, als dass er eine Lehre NACH der Matura (am Slowenischen Gymnasium) macht. Sein Notenschnitt im Maturazeugnis: 1,0.

Auch Cosmin Robas bringt eine Vorqualifikation mit. Der 22-jährige Gurktaler war vorher beim Bundesheer, arbeitete im Lagerhaus – und entschied sich um.

Neben den 22 angehenden Elektrotechnikern gehören weitere 17 Jugendliche, sieben von ihnen Frauen, zum neuen Jahrgang am Ausbildungscampus des Energieunternehmens in St. Veit. 500 hatten sich beworben. „Wir sind froh, die besten auswählen zu können. Denn die Jungen bedeuten für uns nicht weniger als die Zukunft der Energie. Mit anderen Worten: Sie werden dafür sorgen, dass es bei uns nicht finster wird“, sagen die Kelag-Vorstände Reinhard Draxler und Danny Güthlein, die persönlich zum Einchecken gekommen sind. Auch Eva Tatschl-Unterberger, Geschäftsführerin der Kelag-Tochter Kärnten Netz mit 700 Mitarbeitern, heißt die Lehrlinge willkommen: „Ein großer Teil unserer Fachkräfte stammt aus unserer eigenen Lehrlingsausbildung. Wir hoffen, sie bleiben nach dem Lehrabschluss bei uns.“ Kärnten Netz baut gerade groß um und investiert allein in diesem Jahr 180 Millionen Euro.

1 / 14 Die Ausbildung zum Fernwärmetechniker ist neu: Fatih Bilsin (links) und Mathias Scheiflinger aus Villach (Mitte) haben sich dafür entschieden © Welisch/Kelag

Gleich als sich die Eltern verabschiedet haben, werfen sich die Lehrlinge in ihre PSA, so lautet das interne Kürzel für „persönliche Schutzausrüstung”. Unter ihnen zwei 16-Jährige, die sich für einen völlig neuen Lehrberuf entschieden haben, den des Fernwärmetechnikers, der Elektro- und Heizungstechnik mit Anlagenbau und Digitalisierung verbindet. Mathias Scheiflinger aus Villach und Fatih Bilsin aus Linz haben über Bekannte davon erfahren. Andrea Domberger, die Geschäftsführerin der Kelag Energie & Wärme, ist jetzt schon stolz auf sie. „Sie sind eine Investition in die Zukunft unseres Unternehmens und in die Energiewende.“

1 / 3 Karriere mit Lehre bei der Treibacher Industrie AG © CHRISTOPH MALEH/TIAG

Auch bei der Treibacher Industrie AG ist diese Woche Lehrbeginn. Und auch in diesem Industriebetrieb gibt es eine neue Ausbildung: die Doppellehre Prozess- und Elektrotechnik. „Damit investieren wir gezielt in jene Kompetenzen, die für die Weiterentwicklung unseres Produktionsstandortes entscheidend sind“, sagt Vorstand Stefan Greimel. Drei Jugendliche haben sich dafür entschieden. Insgesamt beginnen heuer zehn neue Lehrlinge ihre Ausbildung bei Treibacher. Mit derzeit 40 Lehrlingen zählt das Unternehmen zu den größten Ausbildungsbetrieben der Region.