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Drei Verletzte nach Unfall mit Pick-up in der Südsteiermark

Der Wagen kam in Heiligenkreuz am Waasen von der Straße ab, drei Insassen wurden dabei unbestimmten Grades verletzt.

Der Wagen landete auf einer Böschung
© FF Heiligenkreuz am Waasen
Der Wagen landete auf einer Böschung
Heiligenkreuz am WaasenFeuerwehreinsatz

Zu einem Verkehrsunfall ausrücken musste Montagabend die Freiwillige Feuerwehr Heiligenkreuz am Waasen. Ausgelöst wurde der Alarm, nachdem ein Pick-up im Bereich Steinegg aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen war.

Der Wagen landete auf einer bewaldeten Böschung und wurde bei der Kollision schwer beschädigt. Drei Insassen zogen sich beim Aufprall laut Angaben der Einsatzkräfte Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurden durch das Rote Kreuz versorgt. Die Feuerwehr sicherte und reinigte die Unfallstelle und bereitete das Wrack für die Bergung durch ein Abschleppunternehmen vor.

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© FF Heiligenkreuz am Waasen