Blumenolympiade: Ein Gnesauer Bauernhof wie aus dem Bilderbuch
Barbara Wildpanner aus Gnesau holte sich heuer einen Gemeindesieg bei der Blumenolympiade. Alle weiteren Gewinner aus dem Bezirk Feldkirchen im Überblick.
Der idyllisch gelegene Bauernhof vulgo Pratsch in Gnesau ist schon von der Straße aus gesehen ein Blickfang. Blumentröge an allen Fenstern und Balkonen und Blumenbeete und -töpfe rund ums Haus machen das jahrhundertealte Gebäude zu einem richtigen Postkartenmotiv. Doch nicht nur das Haus selbst ist mit Blumen geschmückt, auch beim Stallgebäude befinden sich Blumenbeete und die Tennenauffahrt wird von bemalten Fliegenpilzen aus Holz gesäumt. Der Nutzgarten ist ein Bauerngarten im klassischen Sinn: Wo kein Gemüse angepflanzt ist, wachsen Dahlien und andere Blumen in jedem freien Winkel.
Hinter dieser üppigen Blütenpracht steht Barbara Wildpanner (51). „Ich liebe Blumen einfach über alles“, sagt die Landwirtin. 21 Blumentröge, bepflanzt mit Pelargonien und Surfinien, sind allein im ersten und zweiten Stock des Hauses angebracht, im Erdgeschoss sind es noch einmal zehn Blumentröge und unzählige Töpfe.
Blumen als Ausgleich
Mehrere Stunden täglich verbringt die Mutter von drei Kindern und dreifache Oma allein mit dem Gießen. „Ich mähe auch den Rasen selbst“, betont sie. Mit ihrem Mann Sepp (58) wird am Hof eine Mutterkuhhaltung mit etwa 25 Kühen betrieben: „Die Arbeit mit den Blumen ist Entspannung und Ausgleich für mich.“ Dem pflichtet auch ihr Mann bei: „Man sieht, dass es ihr eine große Freude macht.“
Vor allem, wenn fremde Leute den Blumenschmuck bestaunen und loben, ist es für Barbara Wildpanner eine schöne Bestätigung ihrer Arbeit: „Für einen selbst gehören die Blumen einfach dazu. Wenn man von außen darauf aufmerksam gemacht wird, sieht man das wieder mit anderen Augen.“
Landwirtin und Mesnerin
Doch nicht nur um den eigenen Bauernhof kümmert sich die Landwirtin mit Hingabe. Direkt angrenzend befindet sich die evangelische Kirche Weißenbach, wo Wildpanner als Mesnerin tätig ist. Dass das Familiengrab ebenso schön mit Blumen bepflanzt ist, muss an dieser Stelle wohl nicht extra erwähnt werden.
In der Kategorie „Bauernhöfe und Buschenschanken“ bei der heurigen Blumenolympiade, die von den Kärntner Gärtnern in Kooperation mit dem Land Kärnten, der Landwirtschaftskammer Kärnten und der Kleinen Zeitung als Medienpartner veranstaltet wird, holte sich Wildpanner heuer Platz eins in der Gemeindewertung. Die Gemeindesiegerinnen und -sieger haben sehr schöne Gärten und werden vorab vorgestellt (alle Sieger siehe Info-Box). Für den Regional- oder Landessieg hat es aber leider nicht gereicht.
Blumenolympiade Gemeindesieger Feldkirchen
Albeck:
Hotels & Pensionen, Gasthöfe & Gewerbebetriebe: Elisabeth Bellmond, Surtmannhof (1).
Bauernhöfe & Buschenschanken: Karin Pechmann-Huber, vlg. Frankenberger (1), Sandra Prieß, Bichlbauer (2).
Der Garten als Nahrungsquelle: Johanna Puggl (1).
Rund um‘s Haus: Susanne Scheck-Wiesent (1), Barbara Allesch (2), Birgit Hinteregger (3).
Gemeinschaftsprojekte & Sonderobjekte: Celina Prieß, Arzkeusche (1), Armin Mödritscher, Hois Hütte (2).
Garten als Erholungsraum: Margarethe & Gerold Possegger (1).
Feldkirchen:
Bauernhöfe & Buschenschanken: Auguste Kohlweg, vlg. Erlacher (1).
Rund um‘s Haus: Anneliese Lammer (1), Hermine Morak (2).
Fensterschmuck, Balkon & Wohnblöcke: Sieglinde Schwaighofer (1).
Gemeinschaftsprojekte & Sonderobjekte: David Lesjak, Vorplatz (1).
Garten als Erholungsraum: Burgi Lorenz (1).
Gnesau:
Hotels & Pensionen, Gasthöfe & Gewerbebetriebe: Landgasthof Seebacher (1).
Bauernhöfe & Buschenschanken: Barbara Wildpanner, vlg. Pratsch (1), Katja Marktl, vlg. Bauer am Bach (2).
Rund um‘s Haus: Barbara Fugger (1), Susanne Leeb (2), Christine Bodner-Gasser (3).
Fensterschmuck, Balkon & Wohnblöcke: Elfriede Riedner (1).
Garten als Erholungsraum: Lydia Neidhart-Mitterdorfer (1).
Himmelberg:
Bauernhöfe & Buschenschanken: Christina Ferlan, vlg. Dielitzer (1), Monika Rauter, vlg. Mardaunig (2).
Rund um‘s Haus: Melanie Stotter (1), Alexandra Murnig-Klammer (2), Bruno Zwatz (3).
Garten als Erholungsraum: Maria Dorfer (1).
Reichenau:
Bauernhöfe & Buschenschanken: Renate Bacher, vlg. Blase (1), Andrea Gritzner, vlg. Sonnberger (2), Carina Hölbling, vlg. Grafschafter (3).
Der Garten als Nahrungsquelle: Elfriede Rossmann (1), Nina Tschurnig (2), Waltraud Assinger (3).
Rund um‘s Haus: Judith Krammer (1), Maria Knallnig (2), Melita Moser (3).
Fensterschmuck, Balkon & Wohnblöcke: Marion Gittersberger (1).
Gemeinschaftsprojekte & Sonderobjekte: Volksschule Ebene Reichenau (1).
Garten als Erholungsraum: Monika Gebeneter (1).
Steindorf am Ossiacher See:
Hotels & Pensionen, Gasthöfe & Gewerbebetriebe: Seehotel Hoffmann GmbH (1).
Rund um‘s Haus: Ingrid Taferner (1), Susanne Peterschitz (2).
Fensterschmuck, Balkon & Wohnblöcke: Josef Mitterer (1).
Steuerberg:
Bauernhöfe & Buschenschanken: Stefanie & Josef Stark, vlg. Steiner (1), Manuela Pontasch, vlg. Schott (2).
Rund um‘s Haus: Klaus Hosner (1), Stefanie Rainer (2), Ernestine Michenthaler (3).