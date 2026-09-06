Blumenolympiade: Ein Gnesauer Bauernhof wie aus dem Bilderbuch

Barbara Wildpanner aus Gnesau holte sich heuer einen Gemeindesieg bei der Blumenolympiade. Alle weiteren Gewinner aus dem Bezirk Feldkirchen im Überblick.

Der idyllisch gelegene Bauernhof vulgo Pratsch in Gnesau ist schon von der Straße aus gesehen ein Blickfang. Blumentröge an allen Fenstern und Balkonen und Blumenbeete und -töpfe rund ums Haus machen das jahrhundertealte Gebäude zu einem richtigen Postkartenmotiv. Doch nicht nur das Haus selbst ist mit Blumen geschmückt, auch beim Stallgebäude befinden sich Blumenbeete und die Tennenauffahrt wird von bemalten Fliegenpilzen aus Holz gesäumt. Der Nutzgarten ist ein Bauerngarten im klassischen Sinn: Wo kein Gemüse angepflanzt ist, wachsen Dahlien und andere Blumen in jedem freien Winkel.

Hinter dieser üppigen Blütenpracht steht Barbara Wildpanner (51). „Ich liebe Blumen einfach über alles“, sagt die Landwirtin. 21 Blumentröge, bepflanzt mit Pelargonien und Surfinien, sind allein im ersten und zweiten Stock des Hauses angebracht, im Erdgeschoss sind es noch einmal zehn Blumentröge und unzählige Töpfe.

1 / 3 Das Bauernhaus vulgo Pratsch in Gnesau mit seinem Blumenschmuck © KK/Privat

Blumen als Ausgleich

Mehrere Stunden täglich verbringt die Mutter von drei Kindern und dreifache Oma allein mit dem Gießen. „Ich mähe auch den Rasen selbst“, betont sie. Mit ihrem Mann Sepp (58) wird am Hof eine Mutterkuhhaltung mit etwa 25 Kühen betrieben: „Die Arbeit mit den Blumen ist Entspannung und Ausgleich für mich.“ Dem pflichtet auch ihr Mann bei: „Man sieht, dass es ihr eine große Freude macht.“

Vor allem, wenn fremde Leute den Blumenschmuck bestaunen und loben, ist es für Barbara Wildpanner eine schöne Bestätigung ihrer Arbeit: „Für einen selbst gehören die Blumen einfach dazu. Wenn man von außen darauf aufmerksam gemacht wird, sieht man das wieder mit anderen Augen.“

© KK/Privat Der Nutzgarten im Frühjahr

Landwirtin und Mesnerin

Doch nicht nur um den eigenen Bauernhof kümmert sich die Landwirtin mit Hingabe. Direkt angrenzend befindet sich die evangelische Kirche Weißenbach, wo Wildpanner als Mesnerin tätig ist. Dass das Familiengrab ebenso schön mit Blumen bepflanzt ist, muss an dieser Stelle wohl nicht extra erwähnt werden.

In der Kategorie „Bauernhöfe und Buschenschanken“ bei der heurigen Blumenolympiade, die von den Kärntner Gärtnern in Kooperation mit dem Land Kärnten, der Landwirtschaftskammer Kärnten und der Kleinen Zeitung als Medienpartner veranstaltet wird, holte sich Wildpanner heuer Platz eins in der Gemeindewertung. Die Gemeindesiegerinnen und -sieger haben sehr schöne Gärten und werden vorab vorgestellt (alle Sieger siehe Info-Box). Für den Regional- oder Landessieg hat es aber leider nicht gereicht.