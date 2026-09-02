Schauspieler beleben das Gewölbe im Stiftsmuseum Millstatt

Ein namenloser Mönch und eine Schattenleserin zogen in das Stiftsmuseum Millstatt ein. Sie erzählen von den Benediktinern und der Bedeutung der Millstätter Handschrift.

Ein namenloser Mönch, eine geheimnisvolle Schattenleserin und ein Sprung zurück in das 12. Jahrhundert: Im Stiftsmuseum Millstatt wird Geschichte in diesem Sommer nicht nur erzählt, sondern eindrucksvoll zum Leben erweckt. Das neue szenische Format „Der namenlose Mönch und die Schattenleserin“ begeistert mit einer ungewöhnlichen Mischung aus Schauspiel, Erzählung und Geschichtsvermittlung.

Idee, Text und Inszenierung stammen von Sonja Anglberger, die selbst als Schattenleserin in Erscheinung tritt. Die am Starnberger See geborene Regisseurin ist seit Jahren eng mit der Spielgemeinschaft Pusarnitz verbunden und hat sich mit generationenübergreifenden Theaterproduktionen einen Namen gemacht. In Millstatt geht sie nun neue Wege der Kulturvermittlung. „Mit den Geschichten im Gewölbe haben wir schon viele Menschen erreicht und sehr positive Rückmeldungen bekommen“, freut sich Anglberger.

An ihrer Seite steht ein überraschendes Nachwuchstalent: Andreas Brandner schlüpft in die Kutte des namenlosen Mönchs. Der 19-jährige Oberkärntner ist eigentlich im Spitzensport zuhause. Für die TGW Zehnkampf-Union holte er heuer bei den Österreichischen U23-Meisterschaften im Zehnkampf Bronze. Doch Brandner interessiert sich auch für das Schauspiel – und wurde dafür von Anglberger entdeckt.

Nationales Unesco-Dokumentenerbe

Im atmosphärischen Nordraum des Stiftsmuseums nehmen die beiden ihr Publikum mit in eine längst vergangene Welt. Sie erzählen vom beschwerlichen Leben eines Bauernbuben aus dem Mölltal, von der Welt des Adels und vom Alltag hinter Klostermauern. Besonders eindrucksvoll wird die Arbeit im mittelalterlichen Skriptorium lebendig. Im Mittelpunkt steht dabei eines der bedeutendsten Kulturgüter der Region: die Millstätter Handschrift, die zum nationalen Unesco-Dokumentenerbe zählt.

Das Zusammenspiel von Anglbergers intensiver Erzählweise und Brandners Darstellung macht den besonderen Reiz aus. Historische Fakten bekommen Gesichter und Stimmen. Aus einem Museumsbesuch wird eine kleine Zeitreise, bei der Geschichte hörbar, fühlbar und unmittelbar erlebbar wird. Anschließend erhalten die Besucher zusätzliche Einblicke in die Exponate des Skriptoriums. So werden die alten Mauern werden zur Bühne und die Vergangenheit zum Erlebnis. Die nächsten Termine: 5., 12. und 19. September, jeweils um 17 Uhr. Infos unter E-Mail: info@stiftsmuseum.at