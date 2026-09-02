Japan, Texas, Airbus: Großaufträge für drei steirische Betriebe

Trotz aller Widrigkeiten bescheinigt eine aktuelle Umfrage der steirischen Automatisierungstechnik eine gute Auftragslage. Das zeigen u. a. aktuelle internationale Projekte von Grübl, Zeman und Fb Industry. Es gibt auch Personalbedarf.

Die Lage bleibt herausfordernd. „Der industrielle Gegenwind ist nicht verschwunden“, betont auch Herbert Ritter. Der Unternehmer fungiert auch als Vorsitzender des Netzwerks „AT Styria“, in dem mittlerweile rund 150 Unternehmen der Automatisierungsbranche – mit insgesamt 35.000 Beschäftigten – gebündelt sind. Jüngste Hiobsbotschaften rund um Personalabbau und Redimensionierungen in der steirischen Industrie lassen sich nicht wegdiskutieren. Doch eine Blitzumfrage unter den Mitgliedern des „AT Styria“ zeige laut Ritter folgendes Bild: „Von einem flächendeckenden Boom kann zwar keine Rede sein. Im Kern der steirischen Automatisierungsbranche ist die Stimmung aber deutlich besser als in vielen anderen Industriebereichen – einzelne Betriebe sprechen sogar von einem Auftragshoch.“ Konkret erwarten zwei von drei befragten Betrieben in den kommenden Monaten eine positive Marktentwicklung, 61 Prozent sprechen gar von einem „guten oder sehr guten Auftragsbestand“. Und mit 54 Prozent planen mehr als die Hälfte der Unternehmen, ihren Personalstand im laufenden Jahr weiter auszubauen. „Insgesamt haben steirische Automatisierungsunternehmen zuletzt Aufträge im dreistelligen Millionenbereich erhalten“, teilt man im Cluster mit.

© Marija Kanizaj Herbert Ritter, Vorsitzender des Netzwerks „AT Styria“

Die Beispiele sind durchaus bemerkenswert: So hat Grübl Automatisierungstechnik soeben ein Projekt in Japan abgeschlossen. Für ein Holzgaskraftwerk, das gleichzeitig Strom und Wärme erzeugt, entwickelten und lieferten die Steirer das „elektrotechnische Nervensystem“, also die komplette Steuerungssoftware. Zudem fertigte das 130-köpfige Familienunternehmen die Schaltschränke und nahm die Anlage gemeinsam mit einem japanischen Elektrotechnikbetrieb in Betrieb. Mehr als ein halbes Jahr habe man an diesem Prestigeauftrag gearbeitet, betont Geschäftsführer Urban Grübl. „Wir bilden das gesamte Verfahren im Code ab. Der Anlagenbediener muss auf einen Blick verstehen, was im Kraftwerk passiert und wie er eingreifen kann. Gleichzeitig können wir aus Gersdorf die Anlage überwachen und bei einer Störung sofort unterstützen. Gerade bei einem Standort in Japan ist diese Verbindung entscheidend.“ Bis Jahresende sollen bei Grübl 15 zusätzliche Stellen besetzt werden, vor allem in den Bereichen Elektromontage, Softwaretechnik und Lehrlingsausbildung.

1 / 4 Grübl Automatisierungstechnik steuert komplexe Biomasseanlagen und macht sämtliche Prozesse zentral überwachbar © Grübl

Engagierte Fachkräfte sucht man auch bei „Fb Industry Automation“ in Albersdorf-Prebuch, das heuer nach eigenen Angaben bereits um 20 Beschäftigte gewachsen ist. Hauptgrund für die Personalnachfrage ist „das höchste Auftragsvolumen der Unternehmensgeschichte“, wie betont wird. Besonders stolz zeigt man sich über einen aktuellen Großauftrag des Luftfahrtgiganten Airbus. Nachdem die Oststeirer, wie berichtet, für den Standort Hamburg bereits ein automatisiertes Kleinteilelager mit 2500 Behälterstellplätzen für die Produktion des Langstreckenflugzeugs A321 XLR umgesetzt haben, realisiert Fb nun eine individuelle Schwerlastlösung: In Augsburg errichtet der Automatisierungsspezialist ein Pufferlager für besonders große und schwere Luftfahrtbauteile.

1 / 4 Lagerlösungen von FB Industry © Fb Industry Automation

In Texas setzt wiederum ein international tätiger US-Stahlbauer auf eine automatisierte Fertigungslinie von Lincoln Electric und dessen steirischer Tochter Zeman. Das Herzstück wurde in Scheifling entwickelt und besteht laut Firmenangaben aus vier Kernanlagen, wie erklärt wird: „Stahlteile werden zunächst erfasst und sortiert, anschließend von einem ‚Steel Beam Assembler‘ zu Trägern zusammengesetzt und in zwei Roboterzellen verschweißt. Fahrerlose Transportsysteme und Querförderer verbinden die einzelnen Stationen, eine zentrale Software steuert den Materialfluss.“ Dadurch habe sich die Montageeffizienz versechsfacht, der Aufwand für Sortierung und Teilehandling sei um 90 Prozent gesunken. „Unsere Stärke liegt in der Verbindung von Maschinenbau, Robotik und Software. Vom digitalen 3D-Modell bis zum fertig geschweißten Stahlträger greifen sämtliche Prozesse ineinander. Dadurch können wir Lösungen für unterschiedlichste Produktionsgrößen entwickeln und weltweit einsetzen“, erklärt Zeman-Betriebsleiter und Prokurist Gregor Uher. Das Murtaler Unternehmen beschäftigt rund 150 Menschen und ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer beim automatisierten Zusammenbau von Stahlträgern. Die gute Auftragslage schlage sich auch in der Personalsuche nieder: Aktuell werden Inbetriebnahme- und Servicetechniker sowie Maschinen- und Bedienertrainer gesucht.