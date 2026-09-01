FF Maria Lankowitz musste Schlange im Rüsthaus einfangen – schon wieder

Die ungiftige Äskulapnatter suchte Zuflucht in einem Stromverteilerkasten. Kurios: Bereits fünf Jahre zuvor hatten die Kameraden den gleichen Einsatz.

Am Sonntag hatte die Freiwillige Feuerwehr Maria Lankowitz sozusagen einen Einsatz im eigenen Rüsthaus. Dort schlängelte sich eine rund 1,20 Meter lange Äskulapnatter zum Stromverteilerschrank, wo sie schließlich Zuflucht suchte. Die Floriani riefen ihren Kameraden Dominik Kinzer zu Hilfe, der sich mit Schlangen gut auskennt. Kinzer holte die Schlange vorsichtig aus ihrem Versteck, verstaute sie in einer Box und entließ sie schließlich wohlbehalten zurück in die Natur.

© FF Maria Lankowitz / Kinzer Zurück in die Freiheit

Übung hat er darin schon – vor fünf Jahren hatten die Kameraden nämlich den gleichen Einsatz. Damals war es eine Ringelnatter, die sich ins Rüsthaus verirrt hatte.